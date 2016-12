Trebuie să curăţăm zăpada de pe trotuare

10:00:44 / 28 Ianuarie 2014

Doar la alegeri nu va amendam

Daca dam zapada in strada nu mai circula nici pietonii nici masinile .A vazut cineva un utilaj pe strazile secundare care sa adune zapada ? Eu nu am vazut niciodata. Mai interesant ar fi sa ne spuneti cat cheltuiesc firmele clientelare cu deszapezirea. Mai usor cu amendarea celor care v-au ales ca de cand sunteti la putere ne-ati cocosat,exact ca in imagine, cu biruri si taxe .