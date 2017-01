După ce a pierdut la scor întâlnirea de la Roma, disputată joi seară, în etapa a doua a fazei grupelor UEFA Europa League, Astra Giurgiu vine duminică la Ovidiu, pentru confruntarea cu Viitorul lui Gică Hagi. Meciul din etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal va începe la ora 18.00 (în direct la Digi Sport, Dolce Sport și Look TV) şi va avea loc pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Jucătorii constănţeni îşi doresc să obţină încă un rezultat pozitiv, pentru a-şi păstra poziţia pe podium, dar sunt în acelaşi timp conştienţi de dificultatea partidei.

„Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă foarte bună, în care se poate întâmpla orice. Vrem să jucăm cât mai bine şi sperăm să luăm cele trei puncte, mai ales că venim după victoria cu Pandurii. Eu în orice meci îmi propun să marchez”, a spus tânărul atacant Florinel Coman, completat de fundaşul Boli: „Vom înfrunta o formaţie cu jucători experimentaţi, pe care îi cunoaştem foarte bine. Vom avea în faţa campioana României, o echipă foarte bună şi tocmai de aceea trebuie ca toţi jucătorii să evolueze cât mai bine. Ne dorim să câştigăm”.

ASTRA, O ECHIPĂ CU ANTRENOR ŞI JUCĂTORI INTELIGENŢI, ŞMECHERI, SPECULATIVI

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, consideră că partida cu Astra vine într-un moment în care formaţia de pe Litoral traversează o perioadă bună, dovadă şi rezultatele înregistrate în ultimele etape: 2-1 cu Concordia Chiajna, 2-1 cu FC Botoşani, 1-1 cu Dinamo Bucureşti şi 1-0 cu Pandurii Tg. Jiu. „Este un moment bun al nostru, iar echipa a crescut de la joc la joc. Urmează un meci important, în care vom întâlni campioana României. Astra este o echipă cu experienţă, valoroasă, cu un antrenor şi jucători inteligenţi, şmecheri, speculativi. Trebuie să jucăm 90 de minute perfecte. Sunt periculoşi. Tot timpul au avut un plus, dar acum sperăm să câştigăm. În trecut am făcut greşeli importante, iar valoarea şi experienţa lor au făcut diferenţa. Vom vedea ce va fi. Eu ştiu că întâlnim campioana României, care are nevoie de puncte. Restul este statistică. Pentru ei contează numai victoria. Vrem să jucăm mai bine şi să obţinem victoria”, a declarat Gică Hagi.