Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu susţine, pe blog-ul personal, că trebuie stopată prezenţa lui Traian Băsescu în fruntea statului, deoarece “aşa-zisa charismă” a acestuia, “manifestată la nunţi şi botezuri”, nu este la nivelul cerinţelor unui şef de stat: “Lucru cel mai grav ar fi realegerea lui Traian Băsescu. Mandatul său a însemnat cinci ani pierduţi - timp în care s-a degradat continuu climatul politic. El a întreţinut o permanentă stare conflictuală între instituţiile statului”. În opinia lui, Băsescu, în loc să fie un factor de coagulare a forţelor, a fost un factor de discordie - pentru că este, prin firea şi caracterul său, un om “conflictual”: “Nu are, cred eu, calităţile elementare necesare unui om de stat (nicidecum unui şef de stat). Intenţia sa, anunţată, că dacă va cîştiga, va reforma statul, sună chiar a avertizare! Asta ne-ar mai lipsi! La nivelul său de cultură şi de capacitate intelectuală, ar fi o catastrofă să mai vrea să şi reformeze ceva! (am văzut şi pînă acum cîtă confuzie a generat orice intervenţie a sa, într-un domeniu sau altul)”. El mai scrie, cu litere mari, că “trebuie stopată prezenţa lui Traian Băsescu în fruntea statului”. Fostul preşedinte susţine că Băsescu nu mai trebuie să cîştige un nou mandat de preşedinte, fiind de preferat oricare din primii trei contracandidaţi ai acestuia. În acest sens, el a menţionat că îl susţine pe Mircea Geoană, deşi acesta are, în opinia sa, unele “slăbiciuni, inabilităţi şi stîngăcii”: “Dar, cine nu are slăbiciuni? În schimb, spre deosebire de Traian Băsescu, Mircea Geoană are capacitatea intelectuală şi potenţialul necesar să le depăşească şi deţine o experienţă utilă în domeniul relaţiilor internaţionale (aşa cum spuneam, atribut esenţial al şefului statului)”. Pe de altă parte, ieri, liderul de onoare al PSD a declarat că, în acest moment, oricine este de preferat lui Băsescu, iar “ieşirea” lui Octav Cozmîncă îi aduce servicii preşedintelui, chiar dacă fostul social-democrat a vrut sau nu a vrut asta. Iliescu a reiterat ideea că nu plecarea lui Cozmîncă e problema, deoarece el a dat semnalul şi a vorbit de autosuspendare, ci faptul că i-a făcut un serviciu şefului statului: “Eu înţeleg şi nemulţumirile şi criticile, asta e una, dar şi momentul ales arată că este un serviciu adus lui Traian Băsescu pentru că e la debutul campaniei electorale. Cred că instituţiile şi alţii responsabili să facă totul pentru a stopa menţinerea în funcţie a lui Băsescu”.