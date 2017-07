Trece legea care abrogă legislația UE? Premierul britanic stă cu emoţii

Emoţii pentru premierul britanic? Aşa s-ar părea, în ciuda siguranţei (prea) afişate. Premierul Theresa May a ajuns în punctul în care trebuie să obţină aprobarea Parlamentului pentru legea necesară începerii procesului de înlocuire a legislației Uniunii Europene cu cea britanică, a declarat luni adjunctul premierului Theresa May, transmite Reuters. "Am încredere că putem trece prin Parlament acest proiect legislativ", a afirmat prim-secretarul de stat Damian Green, potrivit căruia, deși este vorba de un document complex din punct de vedere juridic, conceptul este simplu. El a precizat că se așteaptă la dezbateri intense pe acest subiect. Așa-zisa Lege a abrogării, ce urmează să fie prezentată Parlamentului săptămâna aceasta, va transpune dreptul UE și în același timp va revoca Actul Comunităților Europene, din 1972, care a oficializat apartenența Marii Britanii la blocul comunitar. Guvernul speră ca "legea abrogării" să contribuie la o tranziție ușoară către ieșirea Marii Britanii din Uniune, într-un context în care conservatorii premierului May și-au pierdut majoritatea la alegerile anticipate din iunie, fiind nevoiți să încheie un acord cu Partidul Unionist Democrat din Irlanda de Nord pentru a asigura susținerea în Parlament a unor proiecte-cheie.