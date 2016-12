Trecere de pietoni pentru siguranţa vârstnicilor

Mobilizare mare, ieri, pe strada Unirii, în faţa Căminului pentru Persoane Vârstnice din Constanţa. La iniţiativa deputatului USL, Manuela Mitrea, a fost amenajată o trecere de pietoni pentru vârstnicii din cadrul căminului, dar şi pentru locatarii din zonă. „La căminul pentru vârstnici stă Mamina, cum îi spun eu. E vorba de Amalia Ionescu, cea care a scris trilogia „Parfum de liliac”. Este o femeie aproape de sufletul meu pe care am ajutat-o să-şi lanseze cărţile. La ultima lansare care a avut loc la cămin şi la care am fost prezentă, un grup de vârstnici mi-a semnalat lipsa unui marcaj pietonal şi am venit să îmi îndeplinesc promisiunea făcută. Acum am aflat de la oameni că mai este nevoie de o trecere de pietoni în zona asta”, a declarat Mitrea, prezentă la inaugurarea trecerii de pietoni. Ea nu este la prima iniţiativă de acest gen, înfiinţând o trecere şi pe bulevardul Aurel Vlaicu, lângă piaţa I.L. Caragiale şi pe strada Baba Novac. Solicitarea persoanelor de vârsta a treia a fost luată în considerare cu atât mai mult cu cât în faţa căminului, în ultimii ani, două persoane au murit în accidente rutiere, dar şi alte persoane de vârsta a treia au fost accidentate de maşini. Unul dintre vârstnicii găzduiţi de cămin este şi Gheorghe Caracudă. Şi el i-a cerut parlamentarului să amenajeze zebra pietonală. „În faţa căminului au fost accidentate persoane inclusiv din cămin. Nouă, bătrânilor, ne este foarte greu atunci când traversăm prin zone nemarcate. Unii dintre noi nu văd, alţii nu aud, şi aici este o zonă intens circulată de maşini”, a spus vârstnicul.

ARBORI TOALETAŢI Parlamentarul a solicitat sprijinul Primăriei Constanţa pentru a pune în practică cererile vârstnicilor de a avea un marcaj rutier astfel încât strada să fie traversată în siguranţă. Mai întâi, cei de la administraţia locală i-au adus pe cei de la tractări auto. Câţiva şoferi nu-şi ridicaseră autovehiculele parcate pe marginea drumului şi ele îi încurcau pe cei de la Primărie. Apoi au venit cei de la Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa pentru a toaleta arborii din faţa căminului. „Scopul nostru a fost de a crea vizibilitate în zona marcajului pietonal”, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi, George Coman. De acum încolo, atât locatarii din zonă cât şi persoanele de vârsta a treia din Căminul pentru Vârstnici vor putea traversa strada în siguranţă.