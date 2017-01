Trecerea TVRi în administrarea MAE, neconstituţională

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Active Watch - Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP) şi Convenţia Organizaţiilor de Media (COM) consideră că trecerea TVR Internaţional în administrarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este neconstituţională şi “condamnă modul iresponsabil în care Camera Deputaţilor tratează iniţiativele legislative care afectează instituţiile publice de mass-media”. CJI, Active Watch şi COM fac trimitere la articolul 31 (5) din Constituţia României, potrivit căruia “Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome (…)”. Cele trei organizaţii consideră această iniţiativă “nefirească şi neconstituţională” şi cer Senatului să respingă proiectul de lege aprobat tacit (fără nicio dezbatere) de Camera Deputaţilor. Organizaţiile consideră că “este de neconceput ca aceiaşi politicieni care, în calitate de parlamentari, şi-au asumat protejarea libertăţilor constituţionale, să răspundă cererilor de depolitizare şi de creştere a independenţei instituţiilor publice de mass-media cu un proiect de lege care să transforme un canal al televiziunii publice în instituţie guvernamentală”. Iniţiativa aceasta adoptată de deputaţi în mod tacit aparţine pedelistului Silviu Prigoană. Proiectul adoptat de deputaţi urmează să intre în dezbaterea Senatului, care este Cameră decizională. Nu mai miră pe nimeni că sub oblăduirea premierului (ne)constituţional se adoptă atâtea acte normative care ajung să fie blamate şi considerate a fi în contradicţie cu legea fundamentală a ţării pentru că au fost o grămadă de legi care s-au aflat în această situaţie ingrată. Este vorba despre un comportament antidemocratic al unor oameni care folosesc puterea pe care o deţin pentru a atenta la drepturi constituţionale elementare.