Trecutul îl prinde din urmă pe Robert Downey Jr.

Actorul american Robert Downey Jr. nu şi-ar fi dorit niciodată ca fiul lui să aibă parte de o tinereţe la fel de zbuciumată precum a sa. Actorul a fost de câteva ori destul de aproape de moarte din cauza drogurilor în anii ’90, dependenţă pe care a depăşit-o cu mare greutate. În prezent, acest trecut dureros îi este reamintit, din păcate, de fiul său, Indio, care se luptă cu dependenţa de pastile. Tânărul de 20 de ani a fost internat într-o clinică de dezintoxicare. „Este un calvar pentru Robert, pentru că fiul său nu a făcut niciodată probleme”, a declarat o sursă din anturajul celui mai bine plătit actor de la Hollywood, care spera probabil ca fiul său să fie ferit de tentaţia senzaţiilor induse de medicamente.

Familia actorului minimalizează însă problema. Actriţa şi cântăreaţa Deborah Falconer, mama lui Indio, care a fost căsătorită cu Robert Downey Jr. în cei mai grei ani din viaţa actorului, a declarat presei că fiul său nu este dependent de droguri. Tânărul lua însă în fiecare zi un anumit calmant, ceea ce a speriat-o pe mama sa, care probabil că suflă şi în iaurt. Indio are acum ceva probleme de sănătate şi în clinica în care a fost internat i se administrează tratament homeopat ortomolecular. Medicina ortomoleculară, care se identifică cu Linus Pauling, considerat cel mai mare savant în viaţă, presupune păstrarea stării bune de sănătate şi tratamentul bolilor prin modificarea concentraţiei substanţelor care se află în mod natural în organismul uman. Tratamentul este adaptat individual la rezultatele analizelor personale. Materiile prime folosite în medicina ortomoleculară sunt substanţele care se regăsesc în mod natural în organism: vitamine, săruri minerale, aminoacizi, lipide, hormoni, antioxidanţi. Dat fiind trecutul tatălui său, Indio este tratat cu orice altceva care să nu dea dependenţă.

Indio Downey cochetează cu muzica şi actoria. Este membru al trupei The Seems, promovată puternic în ultima vreme, despre care se zvoneşte că este pe cale să semneze un megacontract cu Warner Bros. Records. În 2009 a jucat alături de tatăl său în „Kiss Kiss Bang Bang”, iar anul acesta va juca în „Run For Roxanne”, un film despre un traficant de droguri care ajunge să fie vânat de un asasin.