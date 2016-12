Trei accidente de muncă în trei zile

Sfîrşitul săptămînii trecute a fost unul ghinionist pentru unii angajaţi. Pe 6 august, în incinta Rompetrol-Petromidia, Nicolae Ştefan, lăcătuş la SC Metalica DG SRL, împreună cu Vasile Hîncu şi Petre Buduşan lucrau, în jurul orelor 23.00, la maşina de debitat cu plasma. Vrînd să aşeze o bucată de tablă, aceasta a alunecat şi a căzut lovindu-l la picior pe Nicolae Ştefan. Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde i s-a acordat primul ajutor, i s-a efectuat o radiografie şi a fost internat la secţia de ortopedie. Nicolae Ştefan, în vîrstă de 59 de ani, are o vechime de trei ani la acest loc de muncă. Este căsătorit şi are trei copii. Un alt accident de muncă îl are ca protagonist pe Gheorghe Gheorghe, salariat al SC Club Net Star, care se află şi el în SCJU pentru investigaţii medicale, după ce a căzut, pe 7 august, de la o înălţime de aproximativ 2 metri. Mai precis, stîlpul pe care se urcase salariatul, l-a curentat uşor, fapt pentru care şi-a desprins centura de siguranţă şi a început să coboare pe scară. Însă, şi la atingerea scării a simţit curent electric, s-a dezechilibrat şi a căzut. În prezent, salariatul este ţinut sub observaţie în Secţia Cardiologie a SCJU Constanţa. Angajatul a suferit multiple politraumatisme prin cădere de la înălţime. Gheorghe Gheorghe lucrează de trei ani ca muncitor necalificat la SC Club Net Star. Are 29 de ani şi este necăsătorit. Un alt muncitor, Vasile Zaharescu, mecanic agricol la Agricola Holding din Mangalia, s-a accidentat pe 8 august. Angajatul executa activitatea de pază de zi în incinta fermei agricole. În jurul orei 12.35, stătea în pauză lîngă gard şi discuta cu cîţiva colegi privind un elevator, moment în care o rafală de vînt a trîntit un colector de praf de la selector şi l-a lovit în cădere. În urma loviturii primite, acesta a căzut, apoi a fost ridicat de colegul lui, acuzînd dureri de cap. Accidentatul a fost transportat la Spitalul Mangalia, unde i s-a acordat primul ajutor. Vasile Zaharescu a rămas internat pentru supraveghere în spital. Angajatul, în vîrstă de 45 de ani, este căsătorit şi are trei copii. Lucrează ca mecanic agricol la Agricola Holding din Mangalia de trei luni.