Trei angajate de la „Micul Regat”, cercetate pentru purtare abuzivă

10:05:14 / 05 Iunie 2014

nu s-a ascuns totul 6 luni, ci o perioada mult mai mare... parintele respectiv a aflat de tratamentul pe care il primea copilul sau in FEBRUARIE 2013. cu toate acestea, si-a dus copilul in continuare la gradinita pana in DECEMBRIE 2013, sa fie abuzat, sa plateasca pentru asta. plangerile penale au fost formulate in decembrie 2013. a ales sa anunte ceilalti parinti si sa le arate imaginile fix in ziua in care le-a dat si presei, adica in IUNIE 2014. ce parinte responsabil e acesta? sigur a fost interesat de siguranta si confortul copiilor, sau doar obtinerea unor foloase materiale? si sa stiti ca nu toti cei ce frecventeaza gradinita sunt copiii unor oameni cu bani. sunt parinti care fac eforturi luna de luna pentru a plati taxa, tocmai ca acesti copii sa fie mai bine ingrijiti, sa beneficieze de o mai mare atentie din partea cadrelor didactice.