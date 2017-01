Trei angajate RATC, agresate de o călătoare surprinsă fără bilet

Elena Matei, în vîrstă de 34 ani, din Basarabi, era însoţită de sora ei şi de doi colegi de serviciu, şi se deplasa, ieri, în jurul orei 08.00, cu autobuzul 49. La cap de linie BJATM, o echipă de control a Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC), formată din Carmen Georgescu, Boruz Doina şi Rusu Elena, au depistat-o pe Elena Matei fără bilet de călătorie. A mai fost depistat un bărbat, în vîrstă de aprox. 25 de ani, care, de asemenea, nu avea legitimaţie de călătorie valabilă. “Bărbatul a sunat pe cineva şi, în scurt timp, au mai apărut două persoane. El ne-a spus să îi dăm voie să le dea celor doi o cheie de la birou. I-am spus că poate face acest lucru pe geam, şi atunci a deschis un geam lateral şi a aruncat rucsacul celor doi, după care a încercat să ne lovească cu picioarele şi a sărit pe geam”, a declarat Elena Rusu. Lucrurile nu s-au oprit aici. Controloarele susţin că Elena Matei nu a dorit să se legitimeze, motiv pentru care mijlocul de transport s-a pus în mişcare către celălalt capăt al traseului, Poarta 1 Port, unde un echipaj de jandarmi a încercat din nou să o legitimeze pe contravenientă. “A refuzat şi de această dată, şi atunci am solicitat sprijinul unui echipaj de Poliţie. A fost momentul în care au intervenit cei doi colegi de serviciu ai doamnei, moment în care Elena Matei a devenit violentă”, a mai spus Elena Rusu. O altă controloare, Doina Boruz, care se afla în celălalt capăt al mijlocului de transport, a auzit scandalul verbal şi s-a îndreptat spre locul unde celelalte colege încercau să facă faţă femeii şi celor doi colegi ai acesteia. “Cînd m-am îndreptat înspre ei, am văzut-o pe Elena Matei cu dinţii înfipţi în mîna lui Carmen (n.r - Carmen Georgescu)”, a declarat Doina Boruz. “Unul dintre cei doi colegi ai agresoarei a făcut chiar afirmaţia că nu a mai întîlnit organele de control de un an. , aşa s-a exprimat respectivul. În mod surprinzător, m-am trezit cu un pumn în faţă, din partea Elenei Matei”, a declarat Elena Rusu. Ea a mai spus că şi bărbaţii le-au împins şi le-au lovit cu picioarele. Într-un final, ei au coborît şi au lăsat-o pe Elena Matei cu jandarmii şi controloarele. Un echipaj de poliţişti de la Secţia 3 au legitimat-o pe femeie, ocazie cu care jandarmii i-au aplicat o amendă contravenţională pentru refuzul legitimării. De asemenea, corpul de control al RATC i-a întocmit contravenientei proces-verbal, în vederea achitării amenzii. ”Este regretabil că ne confruntăm cu astfel de incidente. Am luat măsuri pentru ca angajatele noastre să fie examinate medical, în urma agresiunii. De asemenea, ele vor solicita un certificat medico-legal şi au de gînd să-i facă plîngere penală agresoarei”, a declarat şeful Biroului Control din cadrul RATC, Gheorghe Ghidarcea. Cele trei controloare au mai spus că se vor adresa Parchetului, pentru depistarea celorlalţi agresori, colegii Elenei Matei, care, prin atitudinea lor, au declanşat comportamentul violent al femeii. Încadrarea penală a faptei călătoarei care a agresat echipa de control aflată în exerciţiul funcţiunii se va stabili în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale.