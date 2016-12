Trei ani de detenție pentru că a violat un băiețel

S-a înarmat cu un cuțit, a dat buzna peste niște copii în casă și a violat un băiețel în vârstă de un an și patru luni. Apoi a fugit și s-a ascuns pe la rude, în speranța că va scăpa de rigorile legii. A fost, însă, prins trei luni mai târziu, când s-a întors acasă să-și viziteze părinții. Este cazul unui adolescent de 14 ani, din localitatea constănțeană Lumina, care a fost condamnat, vineri, la trei ani de detenție într-un centru de minori. Sentința prin care Pomac Iașar Menzat va ajunge după gratii este definitivă. Potrivit anchetatorilor, fapta s-a petrecut pe 8 martie 2014, într-o casă situată pe strada Decebal, din comuna Lumina. Scenele de groază s-au petrecut sub ochii fraților mai mari ai victimei, care s-au temut să intervină, după ce individul i-a amenințat că-i înjunghie. „Suspectul a întreţinut raport sexual oral cu persoana vătămată“, spun procurorii în rechizitoriu. Când s-au întors acasă, părinții copiilor au rămas șocați la aflarea veștii. „Copiii au cerut ajutor vecinilor. Le-au spus că a intrat un individ peste ei în casă şi că a făcut ce a făcut. Ei au sunat la Poliţie. Eu am zis că nu este adevărat. Nu îmi venea să cred. Dar am fost la Poliţie şi ei mi-au spus că l-au dus pe cel mic la spital şi că s-a întâmplat ce s-a întâmplat“, a povestit tatăl băieţelului.

AMENINȚAȚI CU MOARTEA La scurt timp de la comiterea faptei, adolescentul a fugit de acasă și s-a ascuns la rudele sale din Medgidia şi Cernavodă. El a fost prins și arestat pe 5 iunie 2014. La 14 ani, Pomac Iașar Menzat are deja la activ 18 dosare penale pentru furturi din locuinţe. Ulterior, părinții adolescentului, Iașar și Arișa Menzat, au ajuns, la rândul lor, în spatele gratiilor. Ei au fost reținuți după ce i-au amenințat cu moartea pe părinții victimei, pentru ca aceștia din urmă să își retragă plângerea de la Poliție. Luna aceasta, Iașar Menzat a fost condamnat la doi ani și patru luni de detenție și Arișa Menzat la un an și opt luni cu suspendare, sentința fiind definitivă.