Trei ani de SMURD la Constanţa

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) Constanţa a sărbătorit, vineri, trei ani de la primul apel de urgenţă. La 28 august 2008, primele trei echipaje, unul de terapie intensivă mobilă şi două de prim ajutor, au început să intervină la solicitările din judeţul Constanţa. În prezent, cele patru echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă nou născuţi asistă zilnic zeci de persoane. La aniversarea a trei ani de existenţă, SMURD Constanţa a adunat şi aproape 20.000 de intervenţii dintre care cel puţin 18.000 misiuni pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, celelalte fiind descarcerări. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că dacă în 2008, de la inaugurare până la sfârşitul anului echipele de intervenţii au avut doar 717 de solicitări, numărul acestora a crescut de la an la an. Astfel, în 2009, echipajele au intervenit la 4.900 cazuri şi au asistat 5.046 persoane (4.725 adulţi şi 321 copii), în anul 2010 au intervenit la peste 8.000 solicitări, asistând 8.314 persoane (7.679 adulţi şi 635 copii), iar de la începutul anului 2011 şi până în prezent au intervenit la 5.633 de cazuri. „Fără modestie, putem să spunem că doar un singur judeţ ne întrece în numărul de intervenţii SMURD, şi asta din cauza faptului că numărul de echipaje este net superior judeţului nostru. Paramedicii şi cadrele medicale din UPU – SMURD al Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa merită toate laudele. Sunt oameni care intervin atunci când cineva este la limita dintre viaţă şi moarte. Au intervenţii la care lucrează ore în şir, pe timp de noapte sau zi, indiferent de câte grade sunt afară. Sub deviza „Cine salvează o viaţă salvează o lume” vor continua să îşi facă datoria indiferent de riscurile la care se expun“, a declarat sg. maj. Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al ISU „Dobrogea“.