Trei arestări în cazul celor 1,2 tone de cocaină din Portul Agigea

După mai bine de 24 de ore de audieri, trei dintre cele patru persoane suspectate de implicare în cazul containerului cu cocaină descoperit, joi, în Portul Constanţa Sud Agigea au fost arestate preventiv, pentru o perioadă de 29 de zile, sub acuzaţiile de trafic de droguri de mare risc, introducerea în ţară de droguri de mare risc şi organizare de grup criminal, şi riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 15 la 25 de ani. Judecătorii au hotărît, duminică în zori, arestarea cetăţeanului spaniol Antonio Cano Alvarez, de 44 de ani, considerat liderul grupului, a lui Adrian Vasile Chiribău, de 28 de ani, din Bacău, şi a Elenei Ramona Cioroabă, de 27 de ani, din Rîmnicu Sărat, administrator al firmei Rumaval Impex SRL, din comuna gorjeană Baia de Fier, destinatarul celor 1.200 kg de cocaină. Anchetatorii au stabilit că activitatea era coordonată de cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, ajutat de Elena Ramona Cioroabă şi concubinul ei, Adrian Vasile Chiribău. Cei doi l-au racolat pe cel de-al patrulea român, Matei I., un gălăţean care avea sarcina de a înlesni efectuarea operaţiunilor vamale în Portul Constanţa Sud Agigea. După ce, la sfîrşitul lunii decembrie 2008, două containere au ajuns în terminalul de la Agigea, fiind încărcate, conform actelor de însoţire a mărfii, cu lemn de cedru importat din Brazilia de firma din comuna gorjeană Baia de Fier, membrii grupului infracţional au încercat să găsească persoane care să le faciliteze ieşirea mărfii din vamă. În schimbul acestui serviciu, traficanţii erau dispuşi să ofere peste 20.000 de euro. Vinerea trecută, poliţiştii de la Antidrog şi procurorii DIICOT care monitorizau activitatea reţelei de cîteva luni, au deschis containerele în prezenţa celor patru membri ai grupării veniţi la malul mării pentru preluarea mărfii. În interiorul ultimilor paleţi cu scîndură de cedru au fost descoperite ascunse în lăcaşuri special amenajate 1.080 calupuri de cocaină avînd inscipţionat ca logo un trifoi, ambalate în folii din plastic de diferite culori, în greutate totală de 1203,9 kg. Drogul, de o puritate de peste 90%, are o valoare de piaţă de peste 100 de milioane de euro. La percheziţia ulterioară efectuată cu ocazia reţinerii celor patru membri ai grupării infracţionale, au fost confiscaţi 140.000 de euro, cît şi două autoturisme de teren. Anchetatorii spun că drogurile erau destinate pieţei europene, România fiind doar o ţară de tranzit. Cercetările efectuate au arătat că firma din localitatea gorjeană Baia de Fier, pe adresa căreia fusese trimis importul de cedru care ascundea cocaina, a fost înfiinţată în 2004 şi are ca obiect de activitate prelucrarea lemnului şi producţia de semifabricate din lemn. Potrivit datelor Registrului Comerţului, societatea nu a mai declarat datele economice din 2007. Primarul comunei Baia de Fier, Constantin Mihuţescu, a declarat sîmbătă, că, din cîte ştie, firma este deţinută de un cetăţean spaniol: „A fost o firmă de prelucrare a lemnului în Baia de Fier. Ştiu că era a unui cetăţean spaniol dar, din aprilie 2008, nu mai au activitate. Avea o administratoră. Acum, în localitate mai au doar o baracă şi un utilaj în curte, dar lacătul este pus pe poartă de multă vreme.”

Reamintim că cele peste 1,2 tone de cocaină descoperite vinerea trecută într-un container în Portul Agigea reprezintă cea mai mare captură de droguri pe care autorităţile româîne au făcut-o şi una dintre cele mai importante din ultimii zece ani din Europa. Pentru efortul depus, şeful Poliţiei Române, chestorul Petre Tobă a propus recompensarea celor 12 poliţişti de la Crimă Organizată care au contribuit la capturarea drogurilor. Astfel, doi dintre ei au fost înaintaţi în grad înaintea termenului de avansare, iar alţi zece vor primi sume cuprinse între 3.000 şi 10.000 de lei, impozabili, în funcţie de contribuţia pe care au avut-o. De asemenea, directorul Autorităţii Naţionale a Vămilor, Gelu Diaconu, a spus că lucrătorii vamali care au contribuit la acest caz vor primi recompense însumînd un salariu şi jumătate.