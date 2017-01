Trei carduri pentru IMM de la Alpha Bank

Alpha Bank România a lansat trei carduri de credit noi destinate dezvoltării firmelor mici şi mijlocii - Alpha IMMdecide, Alpha IMMpremier şi AlphaCard IMMbusiness. Creditul Alpha IMMdecide poate fi accesat de companiile cu o activitate de cel puţin doi ani şi o cifră de afaceri de pînă la 5 milioane euro. Suma maximă ce poate fi împrumutată este de 150.000 euro (sau echivalentul în lei ori dolari), pe o perioadă de pînă la 5 ani. Clienţii nu trebuie să specifice destinaţia creditului şi pot alege modalitatea de rambursare - tranşe lunare, trimestriale sau aleatorii. Clienţii pot garanta pentru acest tip de împrumut cu gaj pe contul curent, bilet la ordin, depozit colateral, gaj pe echipamente, gaj pe producţia, marfa stocată sau vehicule, scrisori de garanţie, ipotecă pe teren intravilan, ipotecă pe clădiri sau alte garanţii adiţionale. Al doilea produs lansat de Alpha Bank este contul curent cu dobîndă de depozit Alpha IMMpremier, care poate fi deschis în lei sau euro. Dobînda se calculează la sold şi se capitalizează lunar. Rata dobînzii este de pînă la 6% pe an pentru conturile în lei şi pînă la 2,5% pe an pentru conturile în euro. Clienţii pot opta şi pentru carnet de cecuri. În plus, pentru clienţii IMM cu care Alpha Bank colaborează de peste un an şi au rulaje creditoare de cel puţin 30.000 euro pot primi un AlphaCard IMMbussiness cu un disponibil de pînă la 6.000 euro. Cardul poate fi emis în lei, euro sau dolari şi are o valabilitate de maximum 12 luni.