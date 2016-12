Trei ceşti cu ceai negru pe zi scad riscul de dezvoltare a diabetului de tip II

Consumul a trei ceşti cu ceai negru pe zi poate scădea riscul de îmbolnăvire de diabet, potrivit unor studii care au arătat că băutura are ca efect scăderea nivelului de glucoză din sânge şi poate preveni şi ţine sub control diabetul de tip II, potrivit dailymail.co.uk. Cercetători din Statele Unite ale Americii şi Japonia spun că descoperirile sugerează că băutul a circa trei ceşti cu ceai negru pe zi poate ajuta la un control mai eficient al glicemiei. În cadrul studiilor, experţii au analizat extract de ceai negru în laborator şi au descoperit cum acţionează compuşii din această băutură pentru a reduce zahărul din sânge. În cadrul studiului realizat în Statele Unite, cercetătoarea Lisa Striegel, de la Framingham State University, a descoperit în apa fierbinte în care au fost cufundate câteva frunze de ceai o serie de polifenoli (antioxidanţi), care au proprietatea de a bloca enzimele ce duc la creşterea glicemiei în timpul digerării carbohidraţilor. Aceşti polifenoli au acţionat semnificativ împotriva enzimelor alfa amilaza şi alfa-glucosidază. Rezultatele sugerează că extractul de ceai negru ar putea reduce nivelurile glicemiei asociate în mod obşinuit cu aceste enzime digestive, potrivit studiului publicat în „Frontiers of Nutrition“. Un studiu asemănător realizat în Japonia a arătat că un extract obţinut dintr-o pudră de frunze de ceai îngheţate rapid a avut un efect similar asupra celor două enzime digestive.

Un studiu anterior, efectuat pe circa 300.000 de persoane, a arătat că, în cazul celor care consumau trei-patru ceşti de ceai negru pe zi, riscul de îmbolnăvire de diabet de tip II era cu 25% mai mic, comparativ cu cei care consumau mai puţin ceai sau deloc. Dar acea cercetare nu stabilise şi care compuşi din ceai sunt responsabili pentru acest efect.