Trei constănţeni au uşurat Bank of America de trei milioane de dolari

Un tînăr constănţean a reuşit, în mai puţin de doi ani, să pună bazele şi să formeze o adevărată reţea de gangsteri informatici care au golit conturile a sute de cetăţeni din SUA şi UE. Conform Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, reţeaua, formată din zece tineri, era condusă de Mihai Ghiaţă, zis "Ice", de 20 ani. Anchetatorii spun că, între 2004 şi 2006, aceştia au reuşit să scoată din conturile mai multor cetăţeni americani sau ai Uniunii Europene trei milioane de dolari. Tinerii au intrat în atenţia ofiţerilor BCCO Constanţa în 2004, cînd Serviciul Secret American i-a sesizat pe poliţiştii români despre apariţia pe Internet a unei pagini web identice cu cea aparţinînd Bank of America, site-ul respectiv fiind administrat de la calculatoare ale căror IP-uri figurau în Constanţa. Cercetările efectuate la acea dată au dus la identificarea lui Mihai Ghiaţă, Sorin Manuel Păun, zis "Puia", de 22 ani, Daniel Iulian Foarfecă, Claudiu Matei şi Dan Bălan. Ancheta a stabilit că tinerii trimiteau e-mail-uri clienţilor băncii prin care îi înştiinţau de existenţa unei noi pagini de Internet a instituţiei. Neştiind despre ce e vorba, americanii accesau site-ul respectiv şi introduceau toate datele de identificare a cardurilor bancare. Astfel, tinerii aflau informaţiile necesare pentru a fabrica clone ale cardurilor clienţilor, pe care le foloseau la diverse bancomate, golind conturile bancare respective. Ancheta desfăşurată în acel an a scos la iveală faptul că, pe lîngă clienţii Bank of America, constănţenii i-au înşelat şi pe utilizatorii serviciilor First Tennessee Bank USA, Interpay Netherland B.V. Olanda şi Instituto Centrale delle Banche Popolare Italia.

În urma descinderii efectuate de poliţişti la locuinţa lui Sorin Manuel Păun, poliţiştii au descoperit mai multe carduri bancare neinscripţionate, dispozitive de citire şi scriere a acestora şi diverse programe folosite pentru clonarea cardurilor. Profitînd de faptul că nu au fost arestaţi, tinerii nu şi-a încetat activitatea. La începutul lunii trecute, Sorin Manuel Păun a fost prins în flagrant de poliţiştii din Năvodari după ce a scos dintr-un bancomat 36 milione lei folosind carduri contrafăcute. Cu ajutorul imaginilor surprinse de camera de supraveghere a băncii, au fost prinşi şi ceilalţi doi însoţitori ai lui Păun şi anume Mihai Ghiaţă şi Dan Alexandru Slesarev, de 22 ani. Anchetatorii au stabilit că cei trei tineri au scos din bancomat 150 milioane lei, folosind peste 100 de carduri contrafăcute. În aceeaşi cauză a fost identificat şi Gheorghe Arnăutu, de 26 ani, cel care i-a transportat pe cei trei la Năvodari, cu maşina personală, şi i-a ajutat pe Ghiaţă şi Slesarev să fugă de poliţişti. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Constanţa, i-au dus pe cei trei în faţa judecătorilor, care au dispus arestarea lor pentru 29 de zile. În urmă cu două zile, ei au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni din sfera criminalităţii informatice şi a mijloacelor de plată electronice, cît şi pentru constituire de grup infracţional organizat. Procurorii DIICOT susţin că aceasta este cea mai importantă reţea de infractori pe Internet destrămată în ţara noastră. Anchetatorii au în prezent o misiune şi mai grea de îndeplinit constînd în recuperarea prejudiciului pentru că infractorii investeau sumele cîştigate în mod ilicit în autoturisme de lux şi case, toate cumpărate pe numele rudelor sau prietenilor.