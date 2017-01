Trei constănţeni la Gala Directorilor Laureaţi

Evenimentul „Gala Directorilor Laureaţi” are loc, anul acesta, pe 20 decembrie, la sediul Bibliotecii Bucureşti şi are ca invitate de onoare trei directoare ale unor instituţii şi unităţi de învăţămînt din Constanţa. În urma unui concurs de dosare, Georgeta Ioniţă - Şcoala nr. 43 „Ferdinand”, Nicoleta Heroiu – Colegiul de Arte „Regina Maria” şi Cristina Anghel – Liceul teoretic „Ovidius”, au obţinut cele mai mari punctaje şi au fost desemnate cîştigătoare. Dosarele au fost întocmite pe baza unor fişe standard date de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), ce conţineau grile încrucişate de evaluare. „Pentru mine, fişa a fost foarte dificilă, întrucît nu exista particularizare pe gimnaziu. Aşa că, a trebuit să mă adaptez. A trebuit să facem un dosar cu realizările şi evaluările anului şcolar 2006/2007, admiterea la liceu, activităţile extraşcolare, activităţile extracurriculare şi altele. Cu alte cuvinte, a trebuit să prezentăm situaţia completă a unităţii/instituţiei de învăţămînt pentru un an şcolar încheiat. Acest dosare au fost supuse unei expertize şi punctate şi, din peste 20 de participanţi, noi am luat peste 90 de puncte. Sînt foarte încîntată şi mulţumită de această reuşită şi consider că recunoaşterea oferită pentru eforturile noastre de către Minister este un gest frumos”, a declarat Georgeta Ioniţă. Cele trei cîştigătoare sînt invitate mîine, la sediul Bibliotecii Bucureşti, unde, în prezenţa ministrului Educaţiei, Cristian Adomniţei, li se vor înmîna, alături de alte surprize, diplomele de onoare. Prin acest eveniment, MECT îşi propune să stimuleze competiţia între unităţile de învăţămînt şi să încurajeze performanţa colectivă şi individuală.