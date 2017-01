Trei constănţeni, mici genii în robotică

Trei elevi constănţeni - Iulian Lazăr şi Adrian Tănăsoiu (ambii de la Liceul Teoretic „Traian”) şi Răzvan Roman (Liceul Teoretic „Ovidius”) - au reprezentat cu mândrie oraşul nostru la cea de-a doua ediţie a Taberei „Tech School“, desfăşurată în perioada 2-8 septembrie, în zona Bran. Elevii au fost recompensaţi cu diplome pentru activitatea desfăşurată. Constănţenii au făcut parte dintre cei mai buni 22 de participanţi, cu vârsta medie de 16 ani, care şi-au înscris proiectele în concursul „Tech School“ de pe SmartNation.ro - platforma de tehnologie iniţiată de UPC România - şi s-au putut „răsfăţa” cu o tabără la munte. Elevii au ca pasiuni: robotica, programarea, astronomia, gaming şi digital media. În tabăra organizată, ei au avut ca misiune construirea unui robot, iar la final au trebuit să-l prezinte unui posibil „cumpărător”. S-au format trei echipe şi fiecare a avut de construit componentele de bază care au format robotul. Astfel, la finalul a doar 12 ore de lucru pe parcursul a mai puţin de şase zile, a „luat naştere” Helpy, un robot umanoid cu aplicaţii directe în domeniul medical. S-a demonstrat capacitatea acestuia de a transmite imagini în livestream, de a citi senzori de presiune, oxigen şi gaze din mediul înconjurător, precum şi abilitatea de a vorbi cu potenţialii pacienţi prin sinteză vocală!

CLUB DE ROBOTICĂ Unul dintre tinerii constănţeni, Iulian Lazăr, elev în clasa a XI-a, a povestit că a fost lider de echipă şi a trebuit să coordoneze şi să îndrume şapte elevi cu mai puţină experienţă în robotică. „A fost o experienţă frumoasă participarea în tabăra de la Bran. M-am distrat foarte mult. Am mai participat la alte concursuri pentru că sunt pasionat de robotică”, a spus elevul. El este membru al Clubului de robotică „LightTech Team 1.0”, înfiinţat în urmă cu un an în cadrul liceului „Traian”. Profesorul de informatică Gabriela Tănăsescu, îndrumătorul elevilor pasionaţi de robotică, a declarat că, deocamdată, clubul are 20 de membri, pentru că este un domeniu la început de drum. „Clubul de robotică a deschis o nouă perspectivă motivaţională pentru tinerii noştri minunaţi, prin realizarea transdisciplinarităţii în realizarea proiectelor“, a declarat profesorul de informatică.