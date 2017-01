Trei copii la un pas de moarte, după ce au mîncat şuncă otrăvită

Trei fraţi din Limanu, cu vîrste cuprinse între patru şi opt ani, au fost transportaţi în stare gravă, luni după-amiază, la Spitalul Mangalia, după ce au mîncat slănină stropită cu Furadan. Potrivit dr. Iulia Moldovan, medic pediatru în cadrul unităţii sanitare din Mangalia, cei trei copii au fost aduşi la spital în jurul orei 15.00. Elena Geta Lupu, mama copiilor, le-a spus medicilor că odraselele sale au ieşit la joacă, pe islaz, însă după o scurtă perioadă de timp s-au întors acasă vomitînd şi acuzînd dureri puternice de cap. „Din discuţiile purtate cu mama copiilor, am înţeles că aceştia au mîncat slănină stropită cu o substanţă roşie. După simptomele prezentate de copii, am bănuit că avem de a face cu o intoxicaţie cu Furadan. Li s-au pus perfuzii de hidratare şi li s-au făcut spălături gastrice iar starea lor a fost stabilizată. Copiii se simt bine şi în cel mult două zile îi vom externa”, a declarat dr. Iulia Moldovan. Soţii Lupu au patru copii cu vîrste între doi şi opt ani şi locuiesc într-o casă cu trei camere, alături de alte două familii. Tatăl copiilor, Ion Lupu, lucrează la o firmă de construcţii din localitate, iar mama lor spune că, înainte de toate, se îngrijeşte ca micuţii să nu sufere de foame. „Copiii au plecat la joacă pe islaz însă, după o perioadă scurtă de timp, s-au întors abia ţinîndu-se pe picioare. Vomitau într-una şi plîngeau. Am chemat salvarea pentru a-i duce la spital şi, în drum spre unitatea medicală, unul din copii mi-a zis că au mîncat mai multe bucăţi de slănină găsite pe cîmp. După ce i-am dus la spital, am mers şi eu în zona în care s-au jucat copiii şi, pe islaz, am găsit mai multe bucăţi de şuncă stropite cu o substanţă roşie despre care medicii mi-au spus că este Furadan”, a declarat Elena Geta Lupu, mama copiilor. Cazul a intrat şi în atenţia poliţiştilor din Limanu, care efectuează cercetări în vederea descoperirii persoanelor care au aruncat slănina otrăvită pe cîmp.