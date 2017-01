Pe lîngă zecile de mii de pelerini, slujbele religioase fastuoase şi donaţii pentru lăcaşurile de cult, sărbătoarea Sfîntului Apostol Andrei înseamnă, înainte de toate, credinţă şi gesturi umanitare. După o tradiţie inaugurată de Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie şi preşedintele Fundaţiei \"Andrei Şaguna\", prof.univ.dr. Aurel Papari, în fiecare an, pe 30 noiembrie, cîţiva copii orfani sînt botezaţi de personalităţi ale vieţii publice. Spre deosebire de anul trecut, cînd şapte copii au primit taina botezului la Mănăstirea Sfîntul Andrei, de la arhiepiscopii bulgari şi români, ieri, acţiunea a avut loc la Catedrala \"Sfinţii Apostol Petru şi Pavel\" din Constanţa. La acţiunea Fundaţiei \"Andrei Şaguna\" s-a raliat şi academicianul Constantin Bălăceanu - Stolnici, care a participat la botezul celor trei copii abandonaţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. \"Este o ceremonie foarte simplă, dar care are foarte multe semnificaţii. Consider că acest gest creştinesc ar trebui respectat de fiecare dintre noi\", a declarat Bălăceanu-Stolnici. În acelaşi timp, stareţul Catedralei \"Sfinţii Apostol Petru şi Pavel\", protosinghelul Vlad Maxim, a declarat că atît cei doi băieţei în vîrstă de două luni, dar şi fetiţa, au primit numele \"protectorului tuturor românilor\". „Acţiunea socială este organizată de Fundaţia Andrei Şaguna de mai mulţi ani, astfel că ne-am bucurat încă o dată de faptul că micuţii au primit numele de Andrei şi Andreea. Respectînd taina creştină a botezului, reuşim să ne apropiem mai mult de Dumnezeu şi de învăţăturile Sfîntului Apostol Andrei\", a declarat Vlad Maxim.