Trei din zece copii până în 15 ani sunt afectaţi de sărăcie

Aproape 80 de milioane de europeni, reprezentând 16% din populaţia UE, trăiesc sub pragul sărăciei, iar 73% dintre cetăţenii europeni cred că sărăcia este o problemă larg răspândită în ţara lor, rezultă dintr-un Eurobarometru privind atitudinile faţă de sărăcie. Din sondajul prezentat de Comisia Europeană (CE), realizat în anticiparea Anului european al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale 2010, rezultă că europenii sunt conştienţi de problemele legate de sărăcie şi de excluziune socială cu care se confruntă societatea şi 89% dintre ei doresc acţiuni urgente din partea guvernelor pentru soluţionarea problemelor. \"În timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul lor este principalul responsabil în această privinţă, trei sferturi dintre cetăţeni aşteaptă în acelaşi timp ca UE să îşi asume un rol important. Anul european viitor ne va oferi ocazia perfectă pentru a plasa lupta împotriva sărăciei în centrul atenţiei, pe întregul teritoriu al UE\", a arătat comisarul european pentru afaceri sociale, Vladimír Špidla. Din sondaj mai rezultă că cele aproape 80 de milioane de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei se confruntă şi cu serioase dificultăţi în privinţa accesului la un loc de muncă, la locuinţă, la servicii sociale şi financiare. Europenii consideră că principalele explicaţii pentru sărăcie ar fi rata ridicată a şomajului (52% dintre cei chestionaţi) şi remuneraţia insuficientă (49%), alături de prestaţiile sociale şi pensiile insuficiente (29%), precum şi de costul excesiv al unor condiţii de locuire decente (26%). Alţi 37% dintre intervievaţi au afirmat că printre cauzele \"personale\" ale sărăciei se mai numără lipsa educaţiei, a formării şi a competenţelor profesionale, 25% au menţionat sărăcia \"moştenită\" şi 23% toxicomania. \"Mai mult de jumătate din europeni (56%) cred că şomerii sunt cei mai expuşi sărăciei, în timp ce 41% consideră că persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile, iar 31% menţionează pe cei cu un nivel scăzut de educaţie, de formare profesională sau cu competenţe reduse. Aproximativ nouă europeni din zece (87%) sunt convinşi că sărăcia reduce şansele de acces la condiţii de locuire decente, iar opt persoane din zece consideră că faptul de a fi sărac limitează accesul la un nivel superior de educaţie sau la învăţarea adulţilor şi 74% sunt de părere că are un efect negativ asupra şanselor de a găsi un loc de muncă\", se arată în sondaj. De asemenea, 60% dintre europeni cred că din cauza sărăciei este afectat accesul la educaţia şcolară elementară şi 54% că sărăcia limitează capacitatea de a menţine o reţea de prieteni şi cunoştinţe. Eurobarometrul a fost realizat între 28 august şi 17 septembrie. În medie, aproape 27.000 de cetăţeni din toate statele membre ale UE au fost intervievaţi faţă în faţă, în urma unei selecţii aleatorii a respondenţilor.

Organizaţia \"Salvaţi Copiii\" România atrage atenţia că cei mai afectaţi de sărăcie, în contextul crizei economice, vor fi copiii, menţionând că, în acest an, trei din zece minori de până în 15 ani sunt afectaţi de sărăcie. \"Salvaţi Copiii\" precizează, într-o informare dată ieri publicităţii că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, 351.000 de copii cu vârste cuprinse între zero şi 14 ani vor fi afectaţi de sărăcie, cel mai mic risc fiind înregistrat de tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani. \"În prezent, copiii şi tinerii reprezintă 43% din populaţia afectată de sărăcie, atât în 2008, cât şi în 2009\", menţionează organizaţia. O altă problemă la nivel naţional ar fi, potrivit sursei citate, rata abandonului şcolar, care a crescut de trei ori pentru învăţământul primar şi gimnazial în perioada 2000-2007. \"Sărăcia reprezintă starea în care condiţii umane de bază, precum o alimentaţie corespunzătoare, accesul la apă curată, servicii de sănătate şi adăpost, sunt inaccesibile unei anumite categorii de populaţie din cauza dificultăţii de a şi le permite. Aceste lipsuri sunt cu atât mai grave în cazul copiilor cu cât atrag după ele consecinţe grave, precum dezvoltare improprie, excludere socială sau nerecunoaşterea drepturilor\", se arată în informare. \"Salvaţi Copiii\" îşi propune ca, prin intermediul Festivalului Brazilor de Crăciun, să obţină fondurile necesare pentru continuarea derulării programelor de educaţie şi sprijin pentru copiii din medii sărace şi extinderea numărului beneficiarilor.