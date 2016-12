Trei echipe din Seria Vest au punctaj maxim

Rezultate înregistrate în etapa a treia din Liga a IV-a la fotbal, prima etapă intermediară a sezonului - SERIA EST: Sparta Techirghiol - CFR Constanţa 2-0 (S. Gheţău 37, 40-pen); la juniori: 6-1; Aurora 23 August - Victoria Cumpăna 6-1 (I. Drumen 10, 40, N. Bărbulescu 76, P. Florea 77, Al. Bugu 81, T. Dobre 90+3 - Ed. Poenaru 8); la juniori: 6-3; Vulturii Cazino Constanţa - CSO Ovidiu 5-2 (E. Asan 8, 45, 67, R. Delca 16, G. Mustafa 80 - I. Zelca 27, I. Iancu 40); la juniori: 10-4; AS Cogealac - GSIB Mangalia 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Portul Constanţa - Viitorul Pecineaga 1-2 (Al. Rotaru 86 - I. Florea 36, R. Doicaru 88); la juniori: 0-2; CS Agigea - CS Eforie 6-0 (Al. Almaghe 11, 38, 43, Al. Paraschiv 80, T. Fugaru 82, M. Măciucă 90); la juniori: 3-0 (lipsă vize medicale). Clasament: 1. Agigea 7p (golaveraj 12-0); 2. Ovidiu 6p (13-7); 3. Eforie 6p (11-8); 4. Techirghiol 6p (5-2); 5. Vulturii Cazino 6p (9-7); 6. Pecineaga 6p (6-7).

SERIA VEST: Tineretul Valea Dacilor - CS Mihail Kogălniceanu 1-7 (G. Mazilu 57 - I. Treznea 13, 65, Şt. Olar 27, 42, I. Ciobanu 35, 38, S. Anei 75); la juniori: 1-5; Gloria Băneasa - CS Carvăn Lipniţa 4-2 (D. Sivriu 13, Cr. Arău 17, E. Cabason 61, M. Costache 74 - S. Arif 12, S. Salim 72); la juniori: 11-0; Recolta Nicolae Bălcescu - Perla Murfatlar 1-2 (C. Mocanu 83 - D. Piron 68, V. Pascal 77); la juniori: 2-5; Danubius Rasova - Steaua Speranţei Siliştea 4-0 (C. Meda 24, M. Ilie 53, I. Ilie 72, C. Olah 92); la juniori: 3-2; Carsium Hîrşova - CS Cernavodă 2-1 (I. Jurubiţă 4, M. Vînă 24 - C. Vlad 28); la juniori: 0-4; Ştiinţa Poarta Albă - CSŞ Medgidia 5-3 (C. Miron 31, 83, D. Florea 63, E. Baubec 72, Al. Voineagu 89 - M. Ciutacu 19, A. Sîrbu 37, P. Scînteie 79); la juniori: 1-5. Clasament: 1. Rasova 9p (golaveraj 13-3); 2. Murfatlar 9p (6-3); 3. Kogălniceanu 6p/2j (14-1); 4. Băneasa 6p (7-5); 5. Poarta Albă 6p (11-11).