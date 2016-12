Trei echipe româneşti în play-off-ul UEL

Seară minunată pentru echipele româneşti în UEFA Europa League. Astra Giurgiu, Pandurii Tg. Jiu şi Petrolul Ploieşti au făcut pasul în play-off-ul UEL în urma rezultatelor pozitive înregistrate aseară, în manşa secundă. Dacă Astra avea calificarea asigurată după victoria din tur, cu 3-1, din deplasare, permiţându-şi un egal cu... peripeţii pe Arena Naţională din Bucureşti, Pandurii şi Petrolul s-au impus, în deplasare, la Tel Aviv, respectiv Arnhem, astfel că după remizele de pe teren propriu, scor 1-1, au acces şi ele în ultima fază a UEL înaintea grupelor. Cu toate că echipa ploieşteană evolua cu un om mai puţin, Alcenat fiind eliminat în min. 80, Grozav a marcat golul calificării pentru Petrolul în al cincilea minut al prelungirilor.

Rezultatele echipelor româneşti în manşa secundă din turul al treilea preliminar al UEL: ASTRA GIURGIU - AS Trencin 2-2 (Ivanovski 86, Tembo 89 / Fanendo Adi 83, Van Kessel 88) - în tur: 3-1; Hapoel Tel Aviv - PANDURII TG. JIU 1-2 (Damari 21-pen. / Eric 34, Al. Ciucur 50) - 1-1; Vitesse Arnhem - PETROLUL PLOIEŞTI 1-2 (Van der Heijden 72 / Boudjemaa 21, Grozav 90+5) - 1-1.

Tragerea la sorţi a partidelor din play-off-ul UEFA Europa League este programată astăzi, de la ora 14.00, la Nyon (Elveţia). Întâlnirile tur se vor disputa pe 22 august, iar cele retur, pe 29 august. La tragerea la sorţi, cele 62 de echipe vor fi împărţite în cinci grupe de câte zece şi o grupă de 12, urmând să fie desemnaţi 31 de capi de serie. Formaţiile din aceeaşi ţară nu se pot întâlni. Pima echipă extrasă din urmă va fi gazdă în meciul tur.

GOLURI PENTRU NICOLIŢĂ ŞI RUSESCU. Celelalte rezultate înregistrate aseară, în manşa secundă din turul al treilea preliminar al UEL: MSK Zilina - HNK RIJEKA 1-1 (Mihalik 89 / Pokrivac 50) - în tur: 1-2; DILA GORI - Hajduk Split 1-0 (Dolidze 83) - 1-0; RUBIN KAZAN - FC Randers 2-0 (Cesar Navas 18, R. Eremenko 86) - 2-1; Metalurg Doneţk - FK KUKESI 1-0 (Dimitrov 27) - 0-2; MACCABI HAIFA - FK Ventspils 3-0 (Smirnovs 35-autogol, Rayo 41, 53) - 0-0; Lech Poznan - VMFD ZALGIRIS VILNIUS 2-1 (Teodorczyk 87, Peric 90-autogol / Leliuga 29) - 0-1; KUBAN KRASNODAR - FC Motherwell 1-0 (McManus 51-autogol) - 2-0; Milsami Orhei - ST. ETIENNE 0-3 (Brandao 29, Hamouma 39, Bănel Nicoliţă 69) - 0-3; Gefle IF - QARABAG FK 0-2 (C. Da Silva 41, Reynaldo 50) - 0-1; Hapoel Ramat Gan - Estoril Praia 0-1 (Evandro 11-pen.) - 0-0; Bursaspor - FK VOJVODINA 0-3 (Oumaru 10, Vranjes 29, Kaludjerovic 83) - 2-2; FC THUN - BK Hacken 1-0 (Sanogo Junior 69) - 2-1; FC Differdange ’03 - TROMSO IL 3-5 (1-0) - (Er Rafik 46) - după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare - 0-1; FC Zurich - SLOVAN LIBEREC 1-2 (Chermiti 17 / Frydek 64, Rybalka 85) - 1-2; Malmo FF - FC SWANSEA 0-0 - 0-4; TRABZONSPOR - Dinamo Minsk 0-0 - 1-0; Stromsgodset IF - FK JABLONEC 1-3 (Ola Kamara 71 / Hubnik 16, Vanek 81, Pitak 90) - 1-2; VFB STUTTGART - Botev Plovdiv 0-0 - 1-1. Ultimele opt meciuri au luat sfârşit după închiderea ediţiei. Până la pauză, în partida Mladost Podgorica - FC Sevilla, scor 0-5 după primele 45 de minute, atacantul Raul Rusescu marcase de două ori, în min. 23 şi 39.