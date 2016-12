Trei elevi de la „Ovidius” - performanţă la doar 13 ani

Constanţa întotdeauna a dovedit că are copii de valoare. Performanţele lor, obţinute peste hotare, sunt dovada că în continuare avem cu ce ne mândri. Trei elevi de clasa a VI-a, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, au reuşit o performanţă pe care puţini copii de vârsta lor sunt capabili s-o atingă. Mihnea Raica, Alexandru Covaliu şi Cristi Trifan au obţinut Premiul I la competiţia internaţională organizată de AMES NASA şi de National Space Society (Societatea Naţională a Spaţiului din SUA - n.r.) pentru proiectul „JUNCTIS VIRIBUS\". Cu alte cuvinte, au fost răsplătiţi pentru gândirea în detaliu a unei nave spaţiale cu toate dotările necesare pentru ca o persoană să poată trăi. Ei se numără printre alţi elevi constănţeni care, datorită rezultatelor obţinute, au ajuns să viziteze NASA. Câştigătorii s-au întors recent dintr-o călătorie în San Diego, în care au aflat secrete ale astronauţilor. Elevii au mărturisit că această călătorie le-a marcat activitatea şcolară. Au fost invitaţi să participe la o conferinţă în cadrul căreia şi-au prezentat pe larg proiectul şi au primit diplome de participare, urmând ca Premiul I câştigat, constând într-o diplomă, să-l primească prin intermediul poştei. Experienţa lor peste hotare a durat zece zile. Au plecat în 17 mai şi s-au întors în 27 mai şi au vizitat locuri pe care puţini copii de vârsta lor le-au văzut. Au ajuns la celebra închisoare Alcatraz, s-au minunat de imensitatea Marelui Canion şi s-au plimbat prin Las Vegas.

ŞASE LUNI DE LUCRU Copiii nu se aşteptau să câştige un premiu atât de mare, dar ştiau că s-au angajat să pună pe picioare un proiect de o mare amploare, cu atât mai mult cu cât documentaţia şi elaborarea proiectului în sine au durat nici mai mult, nici mai puţin decât şase luni. Ştiau de experienţa altor colegi de la alte licee, care aplicaseră pentru astfel de proiecte, participarea la astfel de evenimente ştiinţifice devenind, de câţiva ani, tradiţie pentru elevii constănţeni. Cei trei elevi de clasa a şasea au finalizat proiectul la începutul lui martie, iar două săptămâni mai târziu l-au trimis în varianta electronică, pentru evaluare. Mihnea îşi aminteşte că vestea bună au primit-o în 1 aprilie şi nu a fost o păcăleală. „Am fost foarte fericit. Am ţipat în toată casa”, spune Mihnea Raica. La rândul său, Cristi spune că el se aştepta să câştige şi experienţa acumulată l-a determinat să aibă mai multă încredere în el. Alex nu se lasă mai prejos şi spune că îşi doreşte ca anul următor să obţină marele premiu la NASA. „Am rămas cu o amintire foarte frumoasă după experienţa NASA. Sunt sigur că o să mă ajute mult pe viitor”, crede Alex.

STAŢIE ORBITALĂ AUTONOMĂ Paşii celor trei mici genii în elaborarea proiectului navei spaţiale au fost ghidaţi de profesorul de fizică Adrian Nicolescu, de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi care face parte din Centrul de Cercetări al Elevilor Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”. El a declarat că lucrarea elaborată reprezintă o staţie orbitală, autonomă din toate punctele de vedere, capabilă să amortizeze cheltuielile aferente construcţiei sale în mai puţin de 30 de ani şi care să poată găzdui 50.000 de locuitori permanenţi şi serii de câte 300 de turişti. „Performanţa celor trei elevi este cu atât mai remarcabilă, ţinând cont că au participat la secţiunea destinată elevilor de clasa a VII-a pentru că, deocamdată, nu există secţiune destinată elevilor de clasa a VI-a. Este prima dată când coordonez o echipă de gimnaziu la acest concurs şi m-am bucurat foarte mult de performanţa lor. Colaborarea cu Mihnea, Cristi şi Alex mă determină să continui cu ei şi anul următor la acelaşi concurs”, a declarat profesorul de fizică.