Trei filme şi un serial după cărţile “The Dark Tower” ale lui Stephen King

Cele şapte cărţi cu titlul “The Dark Tower”, ale celebrului scriitor american Stephen King, vor inspira un serial de televiziune şi trei lungmetraje, de realizarea cărora se va ocupa, pentru început, cineastul Ron Howard, anunţă presa internaţională. Cărţile lui Stephen King dezvoltă teme din mai multe genuri, printre care fantezie, horror, western, iar acestea vor deveni scenarii de film datorită lui Akiva Goldsman, cel care a lucrat şi la “The Da Vinci Code”. Scriitorul american spune că “muzele” sale pentru “The Dark Tower” au fost două dintre cele mai populare filme din istoria cinematografiei – “The Lord of the Rings” şi “The Good, the Bad and the Ugly”.

În vârstă de 62 de ani, Stephen King este unul dintre cei mai populari autori ai ultimelor decenii, considerat un veritabil specialist al literaturii thriller -horror. Cărţile sale, vândute în peste 500 de milioane de exemplare în toată lumea, au inspirat deja numeroase filme de succes, printre care “The Shining”, “Carrie”, “Stand by Me” şi “Misery”.