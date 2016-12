Trei firme constănţene au “uitat” să dea bugetului de stat 4 milioane lei

Cele mai recente controale ale Gărzii Financiare Constanţa au demascat trei societăţi comerciale evazioniste, care au creat bugetului de stat un prejudiciu total estimat la 4.704.190 lei, după cum informează Garda. Niciuna din cele trei firme - SC Loenermark SRL Poarta Albă, SC Scu-Pin Clean SRL Constanţa şi SC Transport Comercial Prest SRL Constanţa - nu funcţionează la sediul social declarat şi nici nu are evidenţă financiar-contabilă în care să fie operate tranzacţiile comerciale. În plus, primele două firme au deja antecedente şi sesizări penale pentru nefuncţionarea la sediul social declarat, situaţie neremediată pînă în prezent de patron, în persoana lui Costel Buzatu, potrivit comisarilor Gărzii. SC Loenermark SRL Poarta Alba a efectuat achiziţii intracomunitare din Bulgaria (de fier beton, grîu, sămînţă de porumb şi ulei de floarea soarelui), pe care le-a comercializat către SC Scu-Pin Clean SRL Constanta şi o a treia societate, fără declararea în contabilitate. În acest caz, prejudiciul calculat de GF se ridică la 502.180 lei. Ulterior, SC Scu-Pin Clean SRL Constanţa a livrat produse şi a executat servicii în valoare totală de 1.473.045 către o societate din judeţul Tulcea, evitînd să opereze tranzacţiile în registrul contabil. Prejudiciul în acest caz este în sumă de 433.249 lei. SC Transport Comercial Prest SRL Constanţa a livrat bunuri în valoare totală de 12.813.786 lei către alţi agenţi economici, utilizînd aceeaşi practică de evaziune în contabilitate. Comisarii GF au prezumat un prejudiciu la buget în cuantum de 3.768.761 lei. Pentru toate cele trei societăţi au fost întocmite sesizări penale care au fost transmise Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa precum şi adrese către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului creat. Controalele GF s-au orientat şi spre comercializarea de ţigări şi băuturi alcoolice netimbrate sau timbrate necorespunzător, în toate localităţile judeţului Constanţa. O societate comercială (SC Complet Com SRL Agigea) şi o persoană fizică (PF Mahmoud Hagnawry Felicia, Cobadin) s-au ales cu cîte o amendă contravenţională de 200.000 lei fiecare şi confiscarea a 156 pachete de ţigări netimbrate -primul caz- şi 137 pachete ţigări timbrate necorespunzător plus toate băuturile alcoolice expuse spre vînzare - al doilea caz-. Pe lîngă amendă, SC Complet Com SRL a primit ca măsură complementară suspendarea activităţii de comercializare de produse accizabile pe o perioadă de trei luni.