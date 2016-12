Trei formaţii constănţene înscrise în Liga a II-a

După o vacanţă agitată în fotbalul românesc, vineri s-au încheiat înscrierile pentru următorul sezon al Ligii al II-a. Printre grupările care au depus cererile de a evolua în eşalonul secund se numără şi trei cluburi din judeţul Constanţa, Viitorul Constanţa, AFC Săgeata Năvodari şi FC Farul Constanţa. Astfel, cele trei formaţii vor face parte din Seria I, urmând să afle programul competiţional luni, când se va efectua tragerea la sorţi, în cadrul Adunării Generale a Federaţiei Române de Fotbal. Promovată în premieră în liga secundă, Viitorul Constanţa speră să aibă un adversar mai facil în meciul de debut. “Este greu de spus care ar fi cel mai uşor program, chiar dacă am dori să evităm în primele etape candidatele la promovare. Oricum, jocul din prima etapă va fi dificil, mai ales că, în afara nou promovatelor, toate celelalte echipe au o experienţă mai mare la acest nivel. Pornim ca începători, dar, până la urmă, tot va trebui să jucăm împotriva celorlalte combatante din Seria I. Cred că din această serie se vor lupta la primele locuri Ceahlăul Piatra Neamţ, Poli Iaşi şi Petrolul Ploieşti”, a spus preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. Mutată de la Stejaru la Năvodari, Săgeata şi-a propus o clasare între primele locuri ale clasamentului Seriei I, motiv pentru care aşteaptă un debut mai uşor de campionat. “Ne-am dori să jucăm în primele etape cu echipele mai slab cotate, mai ales că am schimbat mult lotul faţă de sezonul trecut şi am început destul de târziu pregătirea. Nu ne este frică de nicio echipă. Cred că la promovare se vor lupta Ceahlăul Piatra Neamţ, Concordia Chiajna, Poli Iaşi, Petrolul Ploieşti şi chiar Delta Tulcea”, a explicat directorul general de la AFC Săgeata Năvodari, Mihai Terzi. În schimb, situaţia de la FC Farul continuă să fie confuză, şansele grupării de pe litoral de a juca în următoarea ediţie a Ligii a II-a fiind strâns legate de achitarea datoriilor către jucători şi către alte firme. Chiar dacă au recunoscut că nu au banii necesari, actualii patroni ai Farului au înscris echipa la startul următorului sezon. Dacă vor reuşi să rezolve problemele financiare şi vor fi acceptaţi de Federaţia Română de Fotbal, constănţenii se vor lovi însă de o altă mare problemă, întrucât, cu trei săptămâni înaintea debutului campionatului, nu au nici jucătorii, nici staff-ul tehnic pentru nivelul ligii secunde.