Trei înfrîngeri şi o remiză pentru formaţiile noastre

Istoria s-a repetat şi în etapa a 3-a din UEFA Europa League, echipele româneşti obţinînd, ca şi în runda precedentă, un singur punct. În Grupa A, FC Timişoara a remizat, scor 0-0, pe teren propriu, cu Anderlecht, în timp ce Steaua, 0-1 cu Fenerbahce, la Bucureşti, în Grupa H, CFR, 0-2 cu Sparta, la Praga, în Grupa K, şi Dinamo, 1-4 cu Galatasaray, la Istanbul, în Grupa F, au părăsit terenul învinse. Faţă de etapa a 2-a, cînd niciuna din echipele din Liga I nu a marcat, acum am notat golul de onoare înscris de N’Doye la Istanbul, pentru Dinamo. Aceste rezultate reduc simţitor şansele formaţiilor noastre de a ocupa unul din primele două locuri ce asigură calificarea în faza următoare a competiţiei.

Rezultate - GRUPA A: FC TIMIŞOARA - Anderlecht 0-0 şi Ajax Amsterdam - Dinamo Zagreb 2-1 (Suarez 3-pen., Rommedahl 80 / Tomecak 90+3); GRUPA B: Valencia - Slavia Praga 1-1 (Navarro 63 / Naumov 28) şi Lille - Genoa 3-0 (Obraniak 38, Vittek 63, Hazard 84); GRUPA C: Celtic Glasgow - SV Hamburg 0-1 (Berg 63) şi Hapoel Tel Aviv - Rapid Viena 5-1 (Dober 30-autogol, Menteshashvili 54, Shechter 59, Vermouth 69, Lala 90 / Hofmann 32); GRUPA D: Ventspils - Sporting Lisabona 1-2 (Laizans 64-pen. / Veloso 6, Moutinho 85) şi Hertha Berlin - Heerenveen 0-1 (Losada 36); GRUPA E: Fulham - AS Roma 1-1 (Hangeland 24 / Andreolli 90+3) şi ŢSKA Sofia - FC Basel 0-2 (Frei 20, 63); GRUPA F: Galatasaray Istanbul - DINAMO 4-1 (H. Kewell 33, Nonda 42, 46, Elano 58-pen. / N’Doye 62) şi Panathinaikos Atena - Sturm Graz 1-0 (Salpingidis 60-pen.); GRUPA G: Red Bull Salzburg - Levski Sofia 1-0 (Svento 45+2) şi Lazio - Villarreal 2-1 (Zarate 20, Rocchi 90+2 / Eguren 40); GRUPA H: Şerif Tiraspol - Twente Enschede 2-0 (Balima 41, Franca 90+4) şi STEAUA - Fenerbahce Istanbul 0-1 (Kazim 59); GRUPA I: BATE Borisov - AEK Atena 2-1 (Pavlov 51, Alumona 85 / I. Blanco 31-pen.) şi Benfica Lisabona - Everton 5-0 (Saviola 14, 83, O. Cardozo 47, 48, Luisao 52); GRUPA J: Şahtior Doneţk - Toulouse 4-0 (Fernandinho 8-pen., Luiz Adriano 24, 56, Hubschman 39) şi FC Bruges - Partizan Belgrad 2-0 (Perisic 4, 58); GRUPA K: PSV Eindhoven - FC Copenhaga 1-0 (Reis 72) şi Sparta Praga - CFR CLUJ 2-0 (Kucka 15, Hubnik 32); GRUPA L: Austria Viena - Werder Bremen 2-2 (Sulimani 72, T.M. Schumacher 87 / C. Pizarro 19, 63) şi Athletic Bilbao - Nacional Madeira 2-1 (Etxebarria 70, Llorente 86 / Micael 43).

Clasamente - GRUPA A: 1. Anderlecht 5p (golaveraj: 3-1), 2. Ajax 5p (3-2), 3. Zagreb 3p, 4. Timişoara 2p; GRUPA B: 1. Lille 7p, 2. Valencia 5p, 3. Genoa 3p, 4. Praga 1p; GRUPA C: 1. Hapoel 6p (11-7), 2. Hamburg 6p (5-5), 3. Viena 4p, 4. Celtic 1p; GRUPA D: 1. Sporting 9p, 2. Heerenveen 4p, 32. Ventspils 2p, 4. Hertha 1p; GRUPA E: 1. Basel 6p, 2. Fulham 5p, 3. Roma 4p, 4. ŢSKA 1p; GRUPA F: 1. Galatasaray 7p, 2. Panathinaikos 6p, 3. DINAMO 3p, 4. Sturm 1p; GRUPA G: 1. Salzburg 9p, 2. Lazio 6p, 3. Villarreal 3p, 4. Levski 0p; GRUPA H: 1. Fenerbahce 6p, 2. Şerif 4p (2-1), 3. Twente 4p (2-3), 3. STEAUA 2p; GRUPA I: 1. Benfica 6p (7-1), 2. Everton 6p (6-6), 3. BATE 3p (3-5), 4. AEK 3 (2-6); GRUPA J: 1. Şahtior 9p, 2. Bruges 4p (5-6), 3. Toulouse 4p (5-8), 4. Partizan 0p; GRUPA K: 1. PSV 7p, 2. Sparta 4p, 3. CFR 3p (2-3), 4. Copenhaga 3p (1-3); GRUPA L: 1. Werder 7p, 2. Bilbao 6p, 3. Viena 2p, 4. Madeira 1p.