Trei mandate încununate cu proiecte devenite realitate

INVESTIŢII FINALIZATE/ÎN DERULARE În ciuda norilor care ameninţau cu ploaia, localnicii din Topraisar au venit, sâmbătă, în număr foarte mare, să-l susţină pe candidatul Uniunii Social Liberale (USL), actualul primar în funcţie, Gheorghe Stelian, pentru încă un mandat în fruntea comunei. Alături de edil au fost consilierii locali, primari din prin împrejurimi, consilierii judeţeni, dar şi parlamentari de Constanţa ai echipei USL şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, şi el candidatul USL pentru un nou mandat în fruntea instituţiei. Gheorghe Stelian candidează pentru al patrulea mandat în fruntea comunei. “Avem singurul proiect integrat pe Măsura 3.2.2. din judeţ finalizat. În 2000 am început cu modernizarea drumurilor, acum putem să circulăm cât de cât normal pe ele. Tot în 2000 am reînfiinţat liceul din Topraisar, care până acum a scos 10 generaţii de elevi. Avem în fiecare şcoală instalaţii noi de căldură, grupuri sanitare noi”, a declarat primarul. În schimb, în satul Potârnichea, administraţia locală nu a continuat lucrările la reţeaua de apă pentru că nu a mai primit finanţarea promisă de fostul guvern. La fel s-a întâmplat şi cu reabilitarea grădiniţei cu orar normal din Topraisar, o promisiune din 2008. “Ne-am apucat de ea, dar n-am mai avut bani. În plus, constructorul aproape că a dat faliment”, a mai spus candidatul USL.

“DRUMURI CUM NU SUNT NICĂIERI” Printre parlamentarii care au venit să susţină candidatura lui Gheorghe Stelian a fost deputatul PSD, Matei Brătianu. El a punctat diferenţele dintre infrastructura rutieră din judeţul Constanţa şi restul ţării. “Nicuşor Daniel Constantinescu a făcut drumuri cum nu sunt nicăieri, în niciun judeţ din România, şi nu le-a făcut cu baronii firmelor de mafioţi, să se surpe după o lună. În schimb, PDL - ciuma portocalie, nu a construit drumuri, ci a lăsat oamenii pe drumuri”, a mărturisit deputatul.