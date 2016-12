Trei mătănii, un “tatăl nostru” şi-un iPhone

Pregătiţi-vă pentru era sfântului click şi a Patriarhiei dot com. Nu este o glumă, pentru că biserica ortodoxă neaoşă atacă la baionetă modernistă tot ce înseamnă spaţiu IT şi high tech. Am primit la redacţie, în spaţiul virtual, (am şi făcut crucea regulamentară de trei ori, la fel de virtual, când am deschis e-mail-ul) un comunicat conform căruia “Mănăstirea Curtea de Arges vă invită, joi, 11 octombrie, la lansarea aplicaţiei cu rugăciuni pentru iPhone şi iPad”. Aplicaţia, denumită \"Mănăstirea Curtea de Argeş\", oferă credincioşilor posibilitatea de a purta cu ei, oriunde s-ar afla, rugăciunile de suflet sau, mă rog, în iPhone. Pe când împărtăşania prin “semese” şi aplicaţii similare şi pentru umilii utilizatori de blackberry? Că deh, şi ei pot fi credincioşi! Nu vă gândiţi că vorbesc de chestiuni futuriste. Lumânările omologate de Patriarhie sunt deja tradiţie. La fel şi donaţiile online pentru biserică. Ce mai contează câteva detalii tehnice legate de telefonia mobilă? Aleluia!