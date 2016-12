Trei meciuri în şapte zile pentru CS Tomis

După ce a fost întreruptă două săptămâni, pentru desfăşurarea Trofeului Carpaţi, Liga Naţională de handbal feminin revine în actualitate la sfârşitul acestei săptămâni. Pentru formaţia CS Tomis Constanţa urmează o perioadă extrem de încărcată, urmând ca în şapte zile să susţină trei partide extrem de importante. Două dintre ele au loc în campionat: duminică, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, împotriva Oţelulul Galaţi, iar miercuri, de la ora 18.00, în deplasare, cu U. Jolidon Cluj, meciul cu vicecampioana României fiind devansat la cererea clubului constănţean, care se va deplasa pe 12 noiembrie, în Portugalia, pentru debutul în Cupa Cupelor, cu Madeira Andebol SAD. „Până acum ne-am descurcat destul de bine şi sper ca fetele să se mobilizeze şi pentru aceste jocuri pentru că vom avea o perioadă foarte grea. După meciul de duminică ne vom deplasa la Cluj-Napoca, iar apoi în Portugalia, unde vom debuta în cupele europene. O să fie foarte greu”, a declarat antrenorul Ion Crăciun, care speră ca Tomisul să rămână pe poziţia a doua şi după disputarea ultimelor două etape din acest an, dar se gândeşte şi la o calificare în optimile Cupei Cupelor. „Sper să fim feriţi de accidentări şi să încheiem frumos acest an. Am început campionatul bine şi vrem să trecem şi de cele nouă etape cu bine. Avem o săptămână cu trei jocuri foarte importante. Ne dorim cele patru puncte din întâlnirile interne, dar şi o victorie în deplasarea din Portugalia”, a mai spus Crăciun. Formaţia constănţeană se antrenează în efectiv complet de la începutul acestei săptămâni, Cristina Zamfir şi Mihaela Smedescu revenind de la lotul naţional de senioare, în timp ce Mihaela Pîrîianu, Alexandra Iovănescu şi Aneta Barcan şi-au reluat pregătirea, după ce au suferit o serie de accidentări.

Partidele din turul 3 al Cupei Cupelor, dintre CS Tomis şi Madeira Andebol SAD, se vor disputa aşa cum s-a stabilit prin tragere la sorţi, manşa tur urmând să se desfăşoare la Funchal (13 noiembrie, ora 18.00), iar returul la Constanţa (21 noiembrie, ora 11.00). După mai multe runde de negocieri între conducerile celor două cluburi, s-a ajuns la varianta iniţială, niciuna dintre grupări nedorind să dispute ambele meciuri pe terenul adversarei.