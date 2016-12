Trei meciuri întrerupte, mai mulţi arbitri agresaţi

Duminică s-au disputat partidele contând pentru etapa a 8-a din Campionatul Judeţean de fotbal. Iată rezultatele înregistrate - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Pescarul Ghindăreşti 4-4 (Ionuţ Strujac 2, 23, 26, Florin Agavriloaie 43 - Anatoli Platon 11, 12, Ionel Grigore 18, Florin Iacob 20); Sportul Tortoman - Victoria Mihai Viteazu 0-2 (Andrei Florea 33, Bogdan Rînjă 90+3); Dacia Mircea Vodă - Voinţa Săcele 2-0 (Bogdan Rusu 44, Mădălin Haidău 76); Viitorul Fîntînele - Ulmetum Pantelimon 6-0 (Cosmin Dincă 25, 50, 68, Cristian Orleanu 35, Sorin Petrişi 60, Virgil Gherghişan 81-autogol); Viitorul Tîrguşor - Victoria Pantelimon 2-0 (Robert Rotaru 50, Marius Cernavalenco 83). Gloria Seimeni a stat. Meciul Pescăruşul Gîrliciu - Dunărea Ciobanu s-a întrerupt în min. 66, când formaţia oaspete s-a retras de pe teren, în semn de protest pentru eliminarea unui jucător, după ce acesta a comis henţ pe linia porţii, iar arbitrul Mihai Pericleanu a dictat şi penalty. Scorul era în acel moment 1-1 (Ioan Dobre 57 - Nicolae Nacu 20). Tot la acest joc, în min. 18, unul dintre jucătorii oaspeţilor a fost eliminat după ce a şutat puternic mingea în arbitrul-asistent Claudiu Drăghici, lovindu-l în stomac şi doborându-l la pământ. „Precizez că jucătorul nu a avut intenţia să-l lovească pe arbitru, ci era doar furios după ce a comis un fault”, a notat Pericleanu în raport. Clasament: 1. Seimeni 15p/7j; 2. Mihai Viteazu 13p/6j (golaveraj 19-13); 3. Siliştea 13p/7j (17-13); 4. Săcele 13p/7j (13-11).

SERIA SUD: Gloria II Băneasa - Marmura Deleni 3-1 (Ionuţ Constantin 5, Dan Sivriu 20, Cristian Ceti 85 - Nicuşor Stoian 55); Tineretul Valea Dacilor - Danubius Rasova 1-1 (George Mazîlu 11 - Constantin Olah 40); AS Independenţa - Castelanii Castelu 3-2 (Vasile Geană 29, Daniel Candea 31, Ion Parfene 77 - Mihăiţă Coadă 51, Ştefan Bursuc 61); Voinţa Cochirleni - CS Peştera 1-5 (Florentin Popescu 14 - Silviu Ştefan 5, 52, Daniel Vrabie 27, Radu Niţă 78, Gabriel Vatră 90+3). Meciul Dunărea Ostrov - AS Ciocîrlia a fost amânat. Partida Speranţa Nisipari - Voinţa Siminoc s-a întrerupt în min. 40, la scorul de 0-1 (Gabriel Trăistariu 16-autogol), când spectatorii au pătruns pe teren şi l-au îmbrâncit, scuipat şi înjurat pe arbitrul de centru Laurenţiu Ciuchiţă. Jocul Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina s-a întrerupt în min. 88, la scorul de 0-3 (Cristian Cotabiţă 30, 62, Stelian Culea 76), când arbitrul de centru Bogdan Bercea a fost lovit cu piciorul de un jucător al formaţiei gazdă. Clasament: 1. Rasova 20p; 2. Ostrov 19p/7j (golaveraj 38-4); 3. Peştera 19p/7j (35-6).

SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni 0-3 (Cristu Dragomir 30, 60, Ionuţ Stîngă 90+1); Atletic 2 Mai - Gloria Albeşti 1-0 (Ion Şchiopu 13); Avîntul Comana - Viitorul Cobadin 6-1 (Cristian Ursu 42, 74, Gabriel Sandu 46, 57, 71, Dan Tîrnă 90 - Laurenţiu Ogoreanu 5); Viitorul Pecineaga - AS Bărăganu 2-2 (Mihai Mînecan 63, George Trifan 87 - Bogdan Crăciun 19, Ener Saban 85); Viitorul Mereni - Şcoala de Fotbal Mangalia 3-0 (Adrian Novac 20, 40, Cornel Spătaru 31). Meciul Oil Terminal 2013 Constanţa - Farul Tuzla a fost amânat. CS II Agigea a stat. Tot duminică a avut loc şi partida Farul Tuzla - CS II Agigea 2-2 (Sunay Abdula 73, Cristian Proca 86 - Adrian Radu 30, 64), restanţă din etapa a 3-a. AJF a omologat cu 3-0 partida CS II Agigea - Viitorul Pecineaga (pe teren 1-3), din etapa a 7-a. Motivul: oaspeţii au utilizat un jucător aflat în stare de suspendare, pentru 4 cartonaşe galbene. Clasament: 1. Comana 19p/7j; 2. Agigea 16p/7j; 3. Oil Terminal 15p/6j.

La partida Speranţa Nisipari - Voinţa Siminoc, întreruptă în min. 40, arbitrul Laurenţiu Ciuchiţă a notat în raport: „Spectatorii au pătruns pe teren şi m-au îmbrâncit, scuipat şi înjurat, creând în jurul meu un meleu. Cu greu am fost scos din mulţime de către poliţistul prezent la joc, care ne-a condus la maşină. În timp ce completam raportul de joc, am fost lovit în faţă de un spectator, motiv pentru care ne-am deplasat la sediul Poliţiei pentru a depune plângere. Toată tensiunea a fost creată încă de la începutul meciului de către spectatorii echipei gazdă, nemulţumiţi că am solicitat Poliţia la joc”.

La jocul Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina, întrerupt în min. 88, arbitrul de centru Bogdan Bercea a menţionat în raport: „Delegatul echipei gazdă a pătruns pe teren ca să protesteze la o decizie a arbitrului, iar jucătorul Florin Dogaru, eliminat în min. 81, a revenit pe teren şi m-a lovit cu piciorul în coapsa dreaptă. Atunci am decis să opresc jocul”.

Clasamentele complete ale seriilor din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.