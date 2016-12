Trei morţi, nouă răniţi şi o urmărire ca-n filme

11:34:10 / 09 Iunie 2014

pt poetul

bai poetu p...,nu mai da idei astora,pai daca orice purtator de cascheta va avea dreptul sa opreasca masinile in trafic nu vom mai putea circula deloc in tara asta de kkt.tu crezi ca militienilor le pasa ca moare lumea in accidente?astia stau prin boscheti la panda sa si ia spaga ,iar pe cine ar trebui sa opreasca nu opresc,adica exact pe cocalarii care incalca legea,pe astia care merg cu sute la ora pri oras,cu bmw lor inmatriculate in texas care fac ravagii,pe copii de bani gata care umbla beti sau drogati,pe astia militienii nu i opresc,ii opresc pe aia care nu si au pus centura sau care nu le merge un bec sau alte mizerii.exemplu,pe mine ma oprit zilele trecute un echipaj fiindca nu aveam luminile aprinse si in timp ce imi faceau procesul verbal un jeep a intors exact in fata masinii de politie pe linia continuua,gaborii s au facut ca nu l vad .astia sunt militienii romani