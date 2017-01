Trei navigatori români capturaţi de piraţi?

O navă grecească sub pavilion panamez, cu 23 de marinari la bord (printre care se pare că ar fi şi trei români), a fost capturată, ieri, de piraţii somalezi în largul Omanului, au anunţat reprezentanţii forţei navale europene Atalanta. „Luni (ieri - n.r.) în jurul orei 6.00 GMT (8.00, ora României), nava „Dover” a fost capturată de piraţi la aproximativ 260 de mile nord-est de Salalah (Oman)”, se arată într-un comunicat al cartierului general al flotei europene antipiraterie. Nava se deplasa din Port Qasim (Pakistan) către Saleef (Yemen). „Dover” are un echipaj format din 23 de membri, dintre care 19 filipinezi, trei români şi un rus. Forţa navală europeană nu a reuşit să stabilească un contact cu nava de la capturarea sa şi nu are veşti despre echipaj. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe verifică informaţiile privind prezenţa unor cetăţeni români la bordul navei greceşti, fiind activată o celulă de criză pentru monitorizarea situaţiei. „Din datele pe care le avem, ni s-a confirmat prezenţa celor 19 filipinezi şi a navigatorului rus. Este posibil ca navigatorii români să fie nou angajaţi şi de aceea să nu apară în lista de echipaj care ne-a fost pusă la dispoziţie. Aşteptăm o listă actualizată”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu.