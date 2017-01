Trei oameni căutați degeaba în apele lacului Siutghiol

09:54:04 / 08 Ianuarie 2015

Dragul meu Urban

Nu se pune asa problema . Daca erau suspiciuni ca sunt cele 3 persoane sub apa cautarea aeriana putea ajuta dar fara efectiv implicarea umana nu erau rezultate in cazul in care situatia era reala . Cat despre drone tehnologii si chestii care ii depasesc pe romani iti sugerez sa te duci in audienta la un ministru sau un secretar de stat si sa ii prezinti ideea ta . Toate cele bune