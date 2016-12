Trei obiective majore pentru FC Farul

La două săptămîni de la preluarea clubului de către noul investitor, Giani Nedelcu, oficialii constănţeni au stabilit trei obiective majore pentru sezonul viitor. “Am speranţe certe că ne vom realiza obiectivele: promovarea în prima ligă, constituirea unui lot de jucători valoroşi şi readucerea spectatorilor la stadion. Nu ştiu dacă fanii vor reveni lîngă echipă peste două săptămîni sau două luni, dar totul depinde de ceea ce vom face noi. Dacă vom practica un fotbal plăcut, vom strînge multe puncte şi vom fi în fruntea clasamentului, vom avea din nou tribunele pline”, a declarat noul preşedinte executiv al FC Farul, Mircea Crainiciuc. Oficialul constănţean a dezvăluit şi strategia în privinţa lotului de jucători, remaniat consistent faţă de campionatul trecut. “Cînd am venit la Constanţa am găsit jucătorii deprimaţi din cauza retrogradării şi speriaţi de retragerea principalului investitor. S-a găsit însă cineva care să preia clubul. O misiune deloc uşoară, pentră că FC Farul este un club mare, iar susţinerea financiară este un element decisiv. În plus, este nevoie de jucători valoroşi, pentru că nu poţi să mergi din nou în Liga I şi să stai tot la retrogradare. Timpul este scurt şi redresarea trebuie făcută din mers. Readucerea foştilor jucători constănţeni nu a fost neapărat un obiectiv, dar ei au dovedit de-a lungul timpul că au caracter. Faptul că Şchiopu a revenit în echipă la aproape 35 de ani trebuie să fie însă şi un semnal de alarmă pentru jucătorii mai tineri, care nu au reuşit să se impună. Am insistat pentru aducerea jucătorilor cu experienţă, cum ar fi Şchiopu, Barbu, Cristocea, Paşcovici sau Liviu Ştefan, pentru că, în liga secundă, competiţia este foarte dură şi nu poţi cîştiga meciuri în deplasare cu tinerii. Cred că în acest moment avem un lot puternic şi, chiar dacă încercăm să mai aducem doi jucători, sîntem bine acoperiţi pe posturi”, a spus Crainiciuc, adăugînd că în cantonamentul din Italia vor face deplasarea 23 de jucători: “S-ar putea să mai plece un jucător în zilele următoare, dar ne apropiem de stagiul de pregătire din Italia şi le-am comunicat celor care erau în discuţii cu alte cluburi că nu mai are rost să continue”. Preşedintele clubului constănţean a parafat ieri şi contractele pentru trei jucători, Sardescu, Şchiopu şi Ene, care au semnat angajamente pe două sezoane.

Şchiopu va fi noul căpitan

După două zile cu antrenamente tari, antrenorul Marius Şumudică a programat o singură şedinţă de pregătire ieri, în cursul dimineţii, pentru ca după-amiază lotul Farului să urmărească meciul disputat de echipa secundă a clubului în Cupa României, la Eforie. “Este greu în cantonament, dar sînt mulţumit de felul în care se prezintă băieţii. Sper să fim feriţi de accidentări, pentru că este o perioadă importantă, de acumulări fizice, care ne vor ajuta în timpul sezonului. În privinţa lotului, voi mai renunţa la doi-trei jucători, iar în locul lor vor sosi alţi doi. Sîntem deficitari pe partea dreptă şi ne-ar trebui un fundaş, pentru că, dacă Măţel va pleca, rămînem descoperiţi. Banderola de căpitan pentru sezonul viitor va fi purtată de Şchiopu, un jucător experimentat, pe care îl respect foarte mult. Sper ca încrederea să fie reciprocă şi să-mi demonstreze acest lucru prin ceea ce va face în teren. Problema antrenorului secund s-ar putea rezolva pînă la sfîrşitul acestei săptămîni. Am vorbit din nou cu Bogdan Andone şi este aproape să rezolve problema cu ciprioţii”, a explicat tehnicianul constănţean, care s-a declarat nemulţumit de dezorganizarea găsită la club: “Din păcate, nu putem face vizita medicală la Bucureşti, pentru că nu mai sînt locuri libere. Programările se fac cu două-trei luni înainte, dar la Farul am găsit un dezastru la acest capitol. Încercăm să facem vizita medicală la Constanţa, dar doctorul de aici este plecat în concediu şi vine abia pe 28 iulie”. Altfel, partida amicală cu Unirea Slobozia, programată vineri, va avea loc la ora 20.00, pe Stadionul “Farul”.