Trei palme CCR pentru sforțările constituționale ale lui Iohannis

18:59:05 / 09 Februarie 2017

Obiectivitate

"Cum a fost posibil ca președintele Klaus Iohannis (…) să ațâțe societatea românească și să scoată lumea inutil în stradă?" intrebati in acest articol ... eu va intreb: cum este posibil ca in ciuda tuturor evidentelor sa afirmati ca presedintele a scos oamenii in strada, asa cum se intampla de fapt de cealalta parte a "baricadei", unde presedintele penal al PSD a fost de acord cu aducerea acelor pensionari in fata palatului Cotroceni ( sa nu imi spuneti ca misca ceva sau cineva in partidul ala fara sa stie seful cel mare) cand, de fapt, oamenii au iesit impotriva OUG 13, a continutului si efectelor ei dar si din cauza modului in care a fost adoptata aceasta ordonanta, noaptea, pe furis ca hotii ... Cum de toate argumentele folosite de voi in articole vin de la penali? Il citati pe Dragnea, pe Ponta, pe Tariceanu ... nici macar nu va puteti abtine sa nu citati un ziarist condamnat definitiv cu executare?