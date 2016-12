Trei parcuri eoliene, în proiect

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că, în primăvara acestui an, pe teritoriul municipiului vor fi demarate trei proiecte private de amenajare a unor parcuri eoliene. Iordache a spus că două din proiecte au deja autorizaţii de construire, în timp ce al treilea mai are nevoie de un singur aviz până să fie implementat. „În total, în cele trei parcuri eoliene vor fi 19 turbine. În plus, firmele vor finanţa construirea şi modernizarea de drumuri de comunicaţie şi acces. Proiectele urmăresc valorificarea potenţialului eolian din zonă, cu consecinţe benefice asupra factorilor de mediu prin realizarea de centrale eoliene, reducerea poluării mediului, stimularea dezvoltării durabile la nivel local şi crearea a peste 120 de noi locuri de muncă, obţinerea unor noi surse de venit la bugetul local”, a spus primarul Marian Iordache. El a adăugat că, odată cu aceste lucrări, vor începe şi lucrările de modernizare a staţiei de transformare a energiei electrice din zona Medgidia, lucrarea costând în jur de 22 de milioane de euro, fiind o investiţie privată.