Trei parlamentari au schimbat tabăra

16:58:31 / 04 Iunie 2014

CE MUTRA DE HOT SI BANDIT ARE ASTA DIN FOTOGRAFIE , ADEVARAT CURVA , CARE SE MUTA DINTR-UN PARTID IN ALTUL , CA FEMEILE USOARE DINTR-UN PAT IN ALTUL , CARE PARTID DA MAI MULT CU ALA SE CULCA , ATI VOTAT TOATE CURVELE CU MORAVURI USOARE.

CURVELE PARLAMENTARE AU INCEPUT SA SE MUTE DINTR-UN PARTID IN ALTUL , DUPA CIOLAN NENECA , DUPA CIOLAN , CRED CA MULT LE MAI MERGE SI PESEDISTILOR SA MAI FIE VOTATI , ATUNCI CURVELE SE MUTA IN ALTE PARTIDE CARE OBTIN SCORURI MAI MARI LA ALEGERI , MAI BINE ERAU PE CENTURA BUCURESTIULUI DECIT IN PARLAMENTUL ROMANIEI , CU SIGURANTA AVEAU MAI MULT SUCCES .