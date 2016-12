Trei pe un fotoliu

În interiorul PD-L Constanţa, lupta pentru ciolan dă naştere la numeroase situaţii comice. Asistăm frecvent la dispute dintre cele mai caraghioase şi la numeroase jertfe pe altarul parodiei politice. Cu alte cuvinte, ridicolul se află la el acasă. Cum se eliberează un post de conducere, hop, la galop, se şi formează la coada lui un veritabil ciorchine pedelist! Deunăzi, fenomenul a putut fi observat cu ochiul liber la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa, unde, la un moment dat, pe un singur fotoliu s-au aflat trei directori! Aglomeraţie mare, domnule! Şi ifose pe măsură. În disputa pentru funcţia de director al CJAS, a lipsit foarte puţin să nu asistăm la o încăierare în toată splendoarea ei. Principalii pretendenţi la şefia instituţiei amintite, domnii Cealera şi Learciu, au fost la un pas să se împungă peste fizicul lui Liviu Mocanu, demis pe criterii politice. Mă întreb ce s-ar fi întîmplat dacă ar fi apărut şi doamna Condur, susţinută cu vehemenţă pentru acest post de deputatul Iorguş! Totuşi, să-mi fie cu iertare că îndrăznesc, cu trei directori pe un singur fotoliu, PD-L Constanţa a depăşit cu mult gabaritul politic acceptat de orice algoritm conceput cu un minimum de bun simţ. Constat că, în plină campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale, priorităţile de pe agenda de lucru a unor pedelişti nu-l vizează pe Băsescu, ceea ce mă determină să gîndesc că domnii în cauză vor ca prezidentul să se întoarcă la meseria lui de bază! După agitaţia din teritoriu, trag concluzia că cei mai mulţi dintre activiştii din primele două linii sînt interesaţi de propria lor piele şi de confortul şezutului personal. Grămezile organizate pot fi uşor reperate în preajma unor instituţii importante din judeţ. Adică, vreau să zic, acolo unde se duc lupte grele pentru ocuparea unor posturi de conducere. Mă gîndesc că, la ora asta, pedeliştii ar fi trebuit deja să producă prima jertfă demnă de luat în seamă pentru conducătorul lor iubit… Cînd colo, ce să vezi?, dînşii stau ciorchine la intrarea în CJAS şi în preajma altor obiective integrate în strategia unor interese de grup! De cîteva luni încoace, în PD-L, predominante sînt scandalurile pe această temă. Sloganul celor mai mulţi dintre activişti sună sec: ”Vleauuuu să fiu director”! Bre, da’ pe Băsescu cine îl ajută? Nomenclatorul de funcţii şi posturi din judeţ se dovedeşte a fi insuficient pentru a satisface dorinţa de putere a pedeliştilor. Sînt foarte mulţi care, după selecţia beată din vară, cînd am asistat la o debandadă de nedescris pe această temă, au rămas pe tuşă. Pentru ei, ar trebui implementat sistemul de promovare gen ciorchine, forma minimă de promovare fiind trei pe un fotoliu. După modelul lansat de Zevri Senol, “Funcţie nu ti lăs”, pe această temă, prinde contur politica înecatului. Aud că, după ce a fost ţinut în şah toată vara, Gigi Chiru şi-a găsit, în fine liniştea, sub streaşina inspectoratului specializat în construcţii. În opinia mea, în contrast vizibil cu aspiraţiile sale pentru funcţia de prefect, a obţinut un premiu nesemnificativ de consolare. Funcţia de inspector şef nu “cadrează” nici măcar cu maşina “oaţă” cu care circulă prin oraş. Nici Zanfir Iorguş nu este mulţumit de repartizarea oamenilor săi, oferind plîngăcioşilor postul de viceprimar al Mangaliei. Că tot veni vorba, mă aşteptam ca domnia sa să lase deoparte intrigile locale şi să se implice mai mult în campania electorală a preşedintelui Băsescu. Sau poate că are o presimţire sumbră de vreme ce, conform unor surse, îşi negociază trecerea la PNL!