Trei persoane găsite moarte în casă

Descoperire macabră făcută, vineri după-amiază, în localitatea Viişoara. Trei persoane au fost găsite decedate într-un imobil de la marginea localităţii după ce nu mai fuseseră văzute de aproape o săptămână. Anchetatorii spun că victimele sunt Marin Gheorghe, de 51 de ani, concubina acestuia, Floarea Dinu, de 49 de ani, şi naşul celor doi, Ion Oancea, de 68 de ani. „Duminica trecută, spre seară, i-am văzut pe Marin şi Floarea la magazin făcând cumpărături. Apoi s-au dus la naşul lor. Atunci i-am văzut pentru ultima dată“, a declarat Ioana Aldea, o localnică. Trupurile neînsufleţite ale celor trei au fost găsite vineri, în jurul orei 14.00, după ce Florea Gheorghe, fratele lui Marin, a aflat că cotiga şi măgarul pe care i le împrumutase fratelui său sunt în curtea naşului acestuia. „Am avut un mort în sat şi soţia mea mi-a zis că după ce mergem la priveghi să trecem să vedem ce s-a întâmplat cu fratele meu. Eu nu îl văzusem de o săptămână şi am crezut că a plecat iar pe la Satu Nou, unde a mai stat şi anul trecut câteva luni. Am auzit că măgarul ar fi în curtea naşului său şi am zis măcar să trecem să îi dăm animalului nişte apă. Am intrat în curte, am strigat, dar nu ne-a răspuns nimeni. Când m-am uitat pe un geam am văzut că proprietarul casei, naşul fratelui meu, stătea întins pe pat cu mâinile pe piept. Am zis că o dormi. Am mai bătut în geam de câteva ori, dar nicio mişcare. I-am zis soţiei mele să dea telefon la Poliţie ca să vină şi să vadă ce s-a întâmplat. Poliţiştii au găsit uşa încuiată pe interior. După ce au reuşit să intre în casă, i-au găsit pe cei trei morţi. Naşu era într-un pat iar fratele meu cu concubina lui în alt pat“, a declarat Florea Gheorghe, fratele lui Marin Gheorghe.

ANCHETĂ Din primele investigaţii efectuate în acest caz, oamenii legii spun că, cel mai probabil, cele trei persoane şi-au pierdut viaţa intoxicate cu gazele de la o butelie. „Aveau în cameră o butelie racordată la un arzător. Ori au vrut să facă ceva de mâncare sau au lăsat flacăra aprinsă ca să se încălzească, iar la un moment dat aceasta s-a stins. Se pare că victimele au murit intoxicate cu gazele emanate din butelie care avea robinetul deschis şi nu mai avea butan în ea“, a declarat adjunctul şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, cms. şef Camil Manea. Trupurile neînsufleţite au fost transportate la morgă în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor morţii.