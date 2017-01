Trei „planuri de crimă”, dejucate la Casa de Cultură

Iubitorii comediei au început săptămâna cu dreptul, cu o porţie sănătoasă de râs, amfitrionii bunei dispoziţii fiind regizorul-actor Emanuel Pârvu, Mihai Bendeac şi Diana Cavallioti. Comedia „Crimă la Howard & Johnson”, de Ron Clark şi Sam Bobrick, jucată, luni seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor, „a pălit”, însă, în faţa succesului şi a vervei cu care, în primăvară, echipa Bendeac-Pârvu&co le provoca spectatorilor... crampe de râs, în „Doctor de femei”, de Georges Feydeau.

„Firul epic” al comediei, subţire, aşa cum îi stă bine unei piese bulevardiere, a contribuit la impunerea unei stări de relaxare şi abandon în rândul publicului, în compania muzei Thalia, departe de grijile şi neajunsurile cotidiene. Ritmul piesei - într-o oră şi jumătate se pun la cale trei crime într-o cameră de hotel: în actul I, soţia şi amantul încearcă să-l omoare pe soţ, în actul al II-lea, soţia şi soţul încearcă să-l omoare pe amant, iar în actul al III-lea, amantul şi soţul încearcă s-o omoare pe soţie - a ţinut spectatorii în suspans.

Cu toate că Bendeac, cu umorul său nativ, a garantat din start succesul piesei, replicile sale menite să stârnească râsul au fost, uneori, cam forţate. În ceea ce o priveşte pe partenera sa de scenă, Diana Cavallioti, aceasta nu a fost prea convingătoare în rolul de soţie şi de amantă infidelă. În schimb, Emanuel Pârvu, cel care a semnat şi regia piesei, a intrat bine în rolul soţului tern şi fără „sentiment”, detestat, înşelat şi, în cele din urmă, iubit şi apoi iar înşelat.

„Eu am jucat acest spectacol acum doi ani, la Giurgiu. Nu credeam că o să-l mai joc vreodată, dar am acceptat provocarea”, a mărturisit Bendeac. Actorul de comedie a apreciat primirea pe care i-au făcut-o spectatorii de la malul mării: „Publicul de la Constanţa seamănă foarte mult cu cel din Bucureşti. La Constanţa şi Arad, am întâlnit cel mai tare public!”.