Trei planuri pentru uciderea lui Saleh!

12:33:54 / 18 Aprilie 2015

Dupa parerea mea

Dupa parerea mea, cea mai groaznica crima facuta in Constanta in ultimii ani este uciderea fetei de 15 ani , in Mamaia, de catre acel preot. Am citit in Cuget Liber din 16 aprilie (nu cel din 15 aprilie) articolul “Cum îşi agăţa clienţii minora ucisă în Mamaia: "Damă reală, cu sâni mari şi corp suplu!". La acest articol, comentariul al 3-lea intitulat “Crimă bestiala, făcută cu PREMEDITARE si cu un sadism greu de imaginat” m-a convins ca acel preot a venit in Constanta special ptr. a o ucide si ptr. a implini un anumit ritual.