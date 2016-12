Trei poliţişti din lotul „Rutiera”, condamnaţi

O parte din poliţiştii Serviciului Rutier Constanţa, implicaţi în scandalul de corupţie din vara lui 2009, care au fost deferiţi justiţiei de procurori, sunt condamnaţi unul câte unul de magistraţii constănţeni. Ieri le-a venit rândul agenţilor Dumitru Iulian Maxim, Andrei Bogdan Călugăru şi Florentin Grasu. Procesul în care cei trei au fost judecaţi pentru fals intelectual, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi trafic de influenţă s-a aflat pe rolul Tribunalului Constanţa. Potrivit anchetatorilor, Maxim a fost acuzat că, în februarie, martie şi mai 2009, a completat în fals procesele verbale de sancţionare ale unor şoferi depistaţi în trafic în timp ce încălcau regulile de circulaţie, astfel încât indivizii opriţi să nu rişte să primească prea multe puncte de penalizare. Cel de-al doilea agent de poliţie, Andrei Călugăru, a fost trimis în judecată pentru că, în perioada februarie-mai 2009, nu a amendat mai mulţi şoferi prinşi pe „picior greşit” în trafic, fiind rugat de unii colegi să închidă ochii. La rândul lui, Călugăru a apelat la colegii săi care efectuau controale în trafic pentru a-şi salva de la sancţionare prietenii şi cunoştinţele. Ultimul dintre poliţiştii judecaţi în acest dosar, Florentin Grasu, a fost acuzat că i-a dat unui coleg de serviciu rezultatele înregistrate în urma alcooltestelor efectuate de el, în calitate de agent constatator, şi care indicau valoarea zero, pentru ca acesta să le folosească în anumite cazuri în care şoferii prinşi băuţi la volan erau dispuşi să „cotizeze” ca să scape de rigorile legii. La finalul unui proces care a durat aproape un an, Maxim, Călugăru şi Grasu au fost găsiţi vinovaţi de acuzaţiile aduse şi condamnaţi fiecare la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentinţa nu este definitivă.