Trei primari demiși într-o singură zi. Mai urmează unul!

06:36:23 / 16 Septembrie 2015

Anomalie

In ce tara,cat de cat civilizata,ca sa nu mai spun in U.E. oameni condamnati de justitie conduc activitati de interes public? Se mizeaza pe naivitatea politica a celor care aleg? Numai astfel suntem pusi sa vedem antrenor al echipei nationale de fotbal condamnat definitive,presedinte PSD interimar la fel sau prim ministru in functie in faza cercetarii penale. Nu mai sunt oare in tara noastra si oameni onesti,sau sunt obligatii prea mari fata de cei condamnati?