Trei probe la Bac, 30 de eliminați

18:16:11 / 30 August 2014

deh

in 2003, s-au dat teste grila ! prima si ultima generatie de absolventi ai clasei a 12 a, ce a facut acest experiment ! noi, generatia aia am fost bulanosi ! la mate, geografie si economie, era intrebarea insotita de 4 variante, prost sa fi fost, de un 6 tot scoteai ca, chiar daca nu stiai care e corecta. bifai intamplator si tot trebuia sa nimeresti ! cireasa de pe tort a fost la m.....u (nu scriu numele liceului ca poate e vr-un gabor infiltrat pe telegraf-online si ... ) ca ne veneausupraveghetorii cu raspunsurile la grile si le scriau pe tabla ! camere erau, da pozitionate in clasa , nu pe tabla ! faceam si noi de-un protocol si ... gata ! plus ca sef de protocol ce eram, mai trageam si eu bani din pachetul de kent 8 ( asta ca spor de risc , tupeu si sefie )