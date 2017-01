Trei puncte chinuite pentru “tricolori”

Naţionala României a obţinut prima victorie în campania pentru calificarea la turneul final al Campionatului European din 2008, învingînd miercuri seara în deplasare modesta echipă a Albaniei. După semieşecul cu Bulgaria, “tricolorii” s-au chinuit mai mult de o oră să găsească drumul spre gol, fiind nevoie de o eroare a defensivei gazdelor pentru ca Dică să rupă echilibrul în minutul 65. Scorul final a fost stabilit de Adrian Mutu dintr-o lovitură de pedeapsă în minutul 75, dar impresia lăsată de elevii lui Victor Piţurcă a fost una dezolantă. Ritmul lent, lipsa de idei şi apatia liniei de mijloc au caracterizat jocul “tricolorilor”. Culmea, atît selecţionerul, cît şi jucătorii s-au arătat mulţumiţi de prestaţia de pe stadionul “Qemal Stafa” din Tirana.

Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat că este bucuros de faptul că elevii săi au reuşit să depăşească momentul delicat de după partida cu Bulgaria. “Ştiam că ne aşteaptă un meci foarte greu cu Albania, aşa a şi fost. Pînă la urmă ne-am adjudecat cele trei puncte, asta ne şi doream. Era un moment mai delicat pentru noi, este bine că l-am trecut cu bine. În acest moment suntem la egalitate cu Bulgaria şi ne aşteaptă un meci important cu Belarus, pe care sperăm să-l câştigăm”, a spus Piţurcă. Referitor la primul gol marcat de “tricolori”, selecţionerul a explicat: “Este o calitate a lui Dică de a marca atunci cînd nu te aştepţi. A dat un gol foarte important pentru echipa naţională. Eu cred că echipa a jucat foarte organizat şi nu am dat şanse prea multe adversarului”. La rîndul său, atacantul Adrian Mutu s-a arătat mulţumit de rezultat, dar, suprinzător, şi de jocul echipei sale. “Sunt bucuros că am cîştigat, nu a fost uşor. Din contră, adversarii au fost foarte agresivi pe tot parcursul meciului. Dar, noi am fost inteligenţi şi am jucat la fel de bine ca în partida cu Bulgaria”, a mărturisit “decarul” naţionalei. Atacantul de la Fiorentina a adăugat că România va avea meciuri dificile în continuare în în preliminarii, dar s-a arătat optimist, ţinînd cont de faptul că “echipa merge bine şi jucătorii au început să se înţeleagă mai bine”.

Mijlocaşul Nicolae Dică a precizat că România trebuie să uite de meciul cu Bulgaria şi că se bucură de faptul că i-a făcut fericiţi pe români. “Mă bucur că am reuşit să cîştigăm cele trei puncte. Am avut noroc la golul marcat. După meciul cu Bulgaria ne gîndeam că vom avea o partidă dificilă cu Albania. Trebuie să uităm acel eşec cu Bulgaria şi să ne revenim", a declarat Dică.

Albania (antrenor Otto Barici): Beqaj - Dallku, Beqiri, Cana, Curri - Hasi - Lala (78 Muka), Skela (64 Aliaj), Haxhi - Igli Tare, Bogdani (62 Kastrati); România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ - Contra, Ghionea, Chivu, Raţ - Codrea, Roşu (90 Mărgăritescu) - Fl. Petre, Dică, Mutu (86 Nicoliţă) - Marica (79 Ganea)..

Cartonaşe galbene: Igli Tare, Bogdani, Hasi, Curri, Beqiri, Cana, Kastrati / Roşu, Contra.

Meciul a fost arbitrat de o brigadă din Portugalia condusă la centru de Olegario Benquerenca, ajutat de asistenţii Jose Ramalho şi Joao Ferreira dos Santos.