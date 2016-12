Trei puncte de aur pentru Viitorul

FC Viitorul Constanţa a obţinut, ieri, al doilea succes în Liga 1 la fotbal, 1-0 (1-0) cu CSMS Iaşi. A fost însă primul succes în faţa propriilor suporteri, care au venit şi de această dată în număr mare în tribunele stadionului “Farul”, aproximativ 3.000, chiar dacă puştii pregătiţi de Cătălin Anghel întâlneau “lanterna roşie” a campionatului. Meciul a început furibund, Viitorul trecând pe lângă deschiderea scorului în min. 2, când şutul centrare al lui Aurelian Chiţu a căzut pe bara transversală. Lazăr, în min. 5 şi 30, a încercat poarta cu şuturi din preajma careului, dar ambele au trecut puţin pe lângă poarta fostului său coleg de la Steaua II Bucureşti, Cezar Lungu. Dominarea teritorială a Viitorului s-a materializat şi pe tabela de marcaj, Dică executându-l pe Lungu cu un şut plasat de la 17 m după o pasă primită de la Alibec. Acelaşi Dică putea reuşi “dubla” la ultima fază a primei reprize, dar bara transversală s-a opus majorării scorului. Iaşiul a ieşit mai mult la joc în partea secundă, dar marile ocazii au apărut tot la poarta lui Lungu. Alibec - în min. 58 (singur cu portarul), A. Chiţu - în min.69 (şut peste poartă de la 16 m) şi acelaşi Alibec - în min. 71 (şut puternic de la 16 m, respins cu greu de portar) ar fi putut asigura un succes mult mai clar pentru Viitorul. CSMS Iaşi a avut o singură situaţie clară de a egala, dar Pătulea a luftat, din 8 m, în min.76.

„O victorie meritată a gazdelor, care au făcut un joc bun. Pentru noi situaţia este tot mai grea. Facem greşeli inexplicabile pe ambele faze. Cu puţină şansă poate puteam pleca cu un punct de aici. Nu va fi uşor să readuc echipa într-o formă bună“, a declarat antrenorul oaspeţilor, Liviu Ciobotariu. De partea cealaltă, Cătălin Anghel consideră că meritul principal pentru victorie este al jucătorilor. „A fost, într-adevăr, un joc foarte dificil, cu o echipă care este în lupta pentru salvarea de la retrogradare şi a încercat să dea totul pentru puncte. Ne aşteptam la o replică bună, dură, a unei echipe care îşi joacă şansa. Am făcut un meci exact, cum ar trebui, pentru că mă interesau punctele, indiferent de joc. Am avut însă momente bune de joc, dar, din păcate, le-am ratat. Am reuşit ceea ce ne-am propus, să luăm cele trei puncte. Felicit jucătorii că au dat totul pe teren”, a precizat şi antrenorul Viitorului.

Au evoluat - Viitorul Constanţa: Vâtcă - Mladen, Bejan, Larie, Toşca - Al. Lazăr, Onicaş (46 Vaştag) - A. Chiţu, N. Dică (75 Albu), G. Iancu (88 Cl. Herea) - Alibec; CSMS Iaşi: C. Lungu - A. Creţu, Tincu, Mitrea, Vladu - Milea, Semenenko (64 Ciucur) - Onofraş (79 Petrovic), Cl. Tudor, Keita - Herghelehiu (46 Pătulea). Cartonaşe galbene: Onicaş, Dică, Al. Lazăr / Milea, Semenenko, Mitrea. Au arbitrat: Marius Bocăneală - Sebastian Gheorghe şi Mircea Grigoriu.