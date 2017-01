Trei puncte imense “oferite” de Amoreirinha

După şase etape de secetă, FC Farul a gustat din nou din cupa victoriei şi visează la salvarea de la retrogradare. Constănţenii s-au impus cu 1-0, în deplasare, în derby-ul suferinţei cu UTA, în etapa a 28-a a Ligii I, ieşind din zona retrogradabilă. Cele două combatante au oferit un fotbal sărac, arătînd de ce se afla în subsolul clasamentului, iar arădenii au reuşit contraperformanţa de a-şi îngropa singuri şansele de a rămîne în prima ligă. După cîteva minute de tatonare, “rechinii” au avut ocazia de a deschide scorul, în min. 14, însă Nanu, lansat perfect de Todoran, l-a ţintit pe Tudor din 10m. Gazdele au răspuns timid, şutul lui Florin Dan, din min. 24, trecînd mult peste poarta lui Curcă. Preocupate să nu primească gol, ambele formaţii nu au găsit soluţii în ofensivă şi doar o gafă imensă a dus la schimbarea scorului pe tabela de marcaj. O lansare inofensivă a lui Barbu a fost trimisă în propria poartă de portughezul Amoreirinha, gruparea de pe litoral preluînd astfel conducerea, din min. 43. Obligaţi să atace, arădenii au renunţat la orice precauţie în repriza secundă şi s-au aruncat spre poarta lui Curcă, dar portarul Farului a respins spectaculos şutul lui Hora, din min. 74. Pe contraatac, constănţenii au încercat să dea lovitura, însă Băcilă şi Gosic nu au ales cele mai bune variante pentru a-l executa pe Tudor. Ultimul fluier a consfinţit succesul elevilor lui Ion Marin, care au obţinut trei puncte imense în lupta pentru evitarea retrogradării. Jocul a arătat însă că problemele din ofensivă rămîn şi doar norocul îi poate salva pe “rechini” în final de sezon, dacă atacanţii lui “Săpăligă” nu se trezesc şi încep să marcheze. În schimb, revenit între buturi după ce a fost rezervă în acest debut de miniretur, Curcă a bifat al treilea joc consecutiv fără gol primit, semn că apărarea încă mai ţine Farul “în viaţă”.

Au evoluat - UTA (antrenor Gabriel Stan): D. Tudor - I. Bălan, Marincău, Amoreirinha, Simao - Hidişan, C. Todea, R. Mărginean (63 Hora), Fl. Dan (89 Chiţa) - M. Ilie (46 P. Oliveira), Bălţoi; FC Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Ben Teekloh, Todoran, Voiculeţ (77 Pătraşcu) - Chico (69 M. Nae), E. Nanu (60 Gosic). Marcator: Amoreirinha 43-autogol. Au arbitrat: Istvan Kovacs (Carei) - Octavian Şovre şi Florin Mudura (ambii din Oradea). Cartonaşe galbene: Hidişan, I. Bălan, Simao / Chico, Şchiopu, Farmache, Băcilă. Spectatori: 3.000.

“Săpăligă”, nemulţumit de atacanţi

La finalul meciului, antrenorul Ion Marin s-a arătat mulţumit de rezultat, dar nu şi de jocul echipei. “În situaţia în care era adversarul nostru şi după programul pe care îl au ei mai departe, era normal să începem jocul prudent. Din acest punct de vedere, jucătorii au respectat foarte bine tactica de joc. Din păcate, nici acum nu am marcat cu atacanţii noştri, dar acum am avut parte de acel autogol care s-a dovedit decisiv. Aceste puncte contează enorm pentru noi în clasament şi sper să începem să ne cîştigăm şi meciurile de acasă”, a spus “Săpăligă”. “Echipa mea a fost de nerecunoscut în meciul de azi (n.r. - ieri). Am mai pierdut şi în alte meciuri, dar am făcut asta muncind pe teren. Acum am fost de nerecunoscut, mai ales în prima repriză. Sîntem ca un om pe care toată lumea vrea să îl salveze de la moarte, numai el nu îşi doreşte”, a spus tehnicianul arădenilor, Gabi Stan.