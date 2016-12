Trei puncte imense pentru FC Farul

Aflată într-o situaţia extrem de delicată în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a revenit spectaculos şi a făcut o minune, ieri, câştigând cu 2-1 (S. Chiţu 87-pen., 90+4 / Arman Karamyan 23) în fieful celor de la ACS Buftea, în etapa a 25-a, după ce a întors rezultatul pe final. Obligaţi să nu piardă pentru a-şi păstra şansele de a evita retrogradarea, constănţenii au început jocul timorat şi gazdele au deschis scorul în min. 23, când Arman Karamyan a profitat de nesiguranţa fundaşilor adverşi şi a şutat plasat în stânga lui Curcă. După gol, constănţenii au reuşit să echilibreze disputa şi să-şi creeze ocazii la poarta lui Bolboaşă, însă mingea nu a vrut să intre în poartă. Ghinionul s-a spart în min. 87, când Stoianof a scos o lovitură de pedeapsă, după ce a fost faultat de Dragomir, iar Sorin Chiţu a transformat de la punctul cu var şi a restabilit egalitatea. Lovitura de teatru a venit în ultimul minut al prelungirilor, când Ivanovici a pătruns pe partea dreapta, l-a servit perfect pe acelaşi Sorin Chiţu, iar golgeterul Farului a reluat balonul din mijlocul careului la colţul lung.

„A fost incredibil de greu, mai ales că gazdele au avut un forcing în startul jocului, când au şi marcat. Apoi, am pus stăpânire pe joc, dar am ratat mult, iar centralul nu ne-a acordat două lovituri de pedeapsă. Am avut însă încredere în noi până pe final şi am întors rezultatul. Este o victorie care ne menţine în viaţă, dar nu am realizat nimic, pentru că suntem în continuare pe ultimul loc. Avem nevoie de victorie sâmbătă pentru a rămâne în cursa pentru evitarea retrogradării”, a spus antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă, care a utilizat următorii jucători: G. Curcă - Băjan, Buzea, I. Popescu (70 Bumbac), Niţescu - B. Nicola, Săceanu (54 Stoianof) - Fuchs (62 Călinţaru), Sg. Popescu, Ivanovici - S. Chiţu.

UN NOU MITING AL SUPORTERILOR. După ce au protestat împotriva fostului patron al Farului, Gheorghe Bosînceanu, cerându-i să renunţe la datoria de un milion de dolari pe care o are de încasat de la gruparea de pe litoral, suporterii constănţeni vor organiza astăzi un nou miting pentru a sensibiliza opinia publică în privinţa situaţiei clubului. Astfel, fanii alb-albaştri se vor aduna la ora 18.30 în faţa tribunei oficiale a stadionului “Farul”, după care vor pleca într-un marş pe străzile oraşului, urmând să se oprească în faţa Prefecturii.